Şehre İlkbahar Geliyor!

Sur Yapı İlkbahar’la “Her Mevsim, Tek Mevsim”

Sur Yapı’nın 250 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Sur Yapı İlkbahar projesi Anadolu Yakasının gelişen yüzü Sultanbeyli’de yükseliyor. Kuzey ormanlarına, TEM otoyoluna ve Paşaköy gişelerine yakınlığıyla öne çıkan Sur Yapı İlkbahar, aynı zamanda yapımı devam eden 3. köprü güzergâhında yer alıyor. Sur Yapı İlkbahar sakinleri, TEM otoyolu ve metro ile Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy gibi Anadolu Yakası’ndaki merkezi noktalara da kolaylıkla ulaşabilecek. 3. köprünün hayata geçmesiyle birlikte ise Avrupa Yakası’nda bulunan Sarıyer-Maslak-Levent-Beşiktaş hattı ile 3. havalimanının bağlantı güzergâhlarına entegre ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca Sur Yapı İlkbahar projesi, yapımı devam eden ve Körfez Geçiş Köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir arası mesafeyi kısaltacak otoyolun bağlantı yollarının çok yakınında bulunacak.



Sur Yapı İlkbahar projesi, eşsiz peyzajıyla doğa ile uyum içinde bir yaşam vaat ediyor. Kiraz, elma, erik ve zeytin ağaçlarından oluşan meyve bahçelerinin bulunduğu İlkbahar projesinde, her mevsim rengârenk açan çiçekler yer alıyor. Geniş yeşil alanlarıyla dikkat çeken proje, uzun yürüyüş parkurları, su göletleri, hobi bahçeleri, kitap okuma ve dinlenme alanları ile huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.



Sur Yapı İlkbahar, toplam 57 bin 668 m²’lik inşaat alanı ile hayata geçiriliyor. İki etaptan oluşacak olan projenin ilk etabında 5 blokta 304 konut yer alıyor. İkinci etabında ise 200 konutun bulunacağı Sur Yapı İlkbahar’da, fiyatlar 185 bin TL ile 860 bin TL arasında değişiyor. Lansmana özel bu fiyatlar üzerinden %10 indirim fırsatının sunulduğu Sur Yapı İlkbahar’da, 51 metrekare ile 293 metrekare arasında değişen farklı tipte 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan daire seçenekleri bulunuyor. Projede ayrıca bahçeli, dubleks ve geniş teraslı daireler dikkat çekiyor.



Sosyal tesisleri, spor alanları, çocuk parkları, çardakları ve süs havuzlarıyla evden uzaklaşmaya gerek kalmadan her türlü aktivitenin gerçekleştirilebileceği proje, az katlı ve yatay mimarisiyle de avantaj sağlıyor.



Lansmana Özel %10 İndirime Ek Olarak Tamamı Peşin Veya Peşin + Banka Kredili Ödemelerde %10 İndirim Fırsatı

Sur Yapı’nın yeni projesi İlkbahar’ın satışları lansman dönemine özel %10 indirim imkanına ek olarak tamamı peşin veya peşin artı banka kredili ödemelerde %10 indirim fırsatıyla İdilia satış ofisinde başladı.



Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787



www.suryapiilkbahar.com.tr



İdilia Satış Ofisi

TEM otobanı üzerinde Sultanbeyli gişelerinden sağa girin. 1.2 km sonra Ekol Caddesi üzerinde devam edin. Anafen Koleji’nin karşısında İdilia Satış Ofisimizi göreceksiniz.



Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul



