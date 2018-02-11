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    ‘Şehitlerimizin ve gazilerimizin bir damla kanı yerde bırakılmayacak’

    DHA
    11.02.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, 2´nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak, direktifler verdi.

    Orgeneral Akar, harekât esnasında, teröristlerin bilinçli bir şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, meskûn mahallerdeki birçok evi tahkimli mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen, masumlara/sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin sarf edildiğini, masumların/sivillerin TSK için dokunulmaz olduklarını belirtti. Harekâtın, BM Sözleşmesi’nin 51´inci Maddesi’nde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK´nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü ve Suriye´nin toprak bütünlüğüne saygılı olunduğunu kaydeden Orgenaral Akar, harekâtın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadeleyi esas aldığını, şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmayacağını, bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini söyledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , akar , hulusi akar , son dakika
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