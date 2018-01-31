‘Şehitlerimizden, tarihimizden özür dilesin'

Tezcan, dün toplanan MYK sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

İKİSİNE DE HAYIR

“Bir tercihe zorlanıyoruz iktidar tarafından. Diyorlar ki, ‘Terör mü faşizm mi? İkisinden birini tercih edeceksin’ diyorlar. Bunu reddediyor, ikisine de hayır diyoruz. AK Parti Genel Başkanı ağzından çıkan ‘ulan’lı bir dille, ‘ulan kimsin sen’ diyerek tepeden sopa gösteren ve toplumu korkutmayı planlayan bir iktidar var. Misliyle o dili size iade edeceğiz. Sizin küstahlığınızdan 10 kat büyük cesaretle size direneceğiz. Halkı korkutmanıza fırsat vermeyeceğiz.

SAVAŞ SEVİCİLİĞİ

Tabibler Birliği’ne baskın yapıldıHekimlerin ‘savaşa karşıyım’ demesi suç. Farklı sözler terör sevicilik değildir ama farklı seslere sözlere tahammülsüzlük, tam da savaş seviciliktir. Bu harekâta destek veriyoruz. Aramızdaki fark; konuşurken ağzımızdan kan damlamıyor. Adı ‘Zeytin Dalı’ olan haklı meşru gerekli bir harekâtı savaş edebiyatına dönüştürürseniz kirletirsiniz.

SAYGISIZLIK, HADSİZLİK

Kuvayı Milliye ile ÖSO’yu bir görüyorlar. Bu ne saygısızlıktır, hadsizliktir, edepsizliktir. Nereden geldiği ve nereye gideceği belli olamayan güçlerin toplamı değildir Kuvayı Milliye. Kuvayı Milliye hareketini böyle bir hareketle özdeşleştirmek sizin gayri milli olduğunuz ikrarı ve delilidir. AK Parti Genel Başkanı’nın derhal tarihimizden ve şehitlerimizden özür dilemesi gerekir. Bu benzetmeyi yaparak Kurtuluş Savaşı şehitlerine, Kuvayı Milliye şehitlerine hakaret etmiştir. Siz Lozan’ı küçümseyerek, tartışmaya açarak ‘Zeytin Dalı’ harekâtının gücünü zayıflattığınızın farkında mısınız?”