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    Şehitleri darbecilerin önüne atanlardan hesap soruyorum

    ANKARA
    09 Ağustos 2017 - 21:31Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 21:31

    CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, “Ben, şehitleri, ellerinde bir bıçak bile yokken Boğaziçi Köprüsü’ne çıkarıp darbecilerin önüne atan ve bunların şehit olmasına neden olan siyasilerden hesap soruyorum. Bunu sormak benim görevim” dedi.

    Akaydın dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz şehitlerini saygıyla andığını, onların şehit olmalarına yol açan her türlü odağı nefretle kınadığını belirtirken özetle şunları söyledi:

    “Soruyorum; neden polis güçleri dururken, özellikle Boğaziçi Köprüsü’nde sokağa sivil halk yönlendirilmiştir? 248 kahramanımızın şehadetine devlet tarafından davetiye çıkarılmış olmamış mıdır? Başbakan o sırada tünelde saklanırken, tankların üzerine neden tek bir AKP’li bakan bile gitmemiş, Cumhurbaşkanı ‘Darbe teşebbüsü bize Allah’ın bir lütfudur’ diyebilmiştir. Devlet bunun hesabını vermelidir, verecektir. Bu hesabı seçmenim adına sormak benim görevim. Sözlerimin seni çok öfkelendirdiğini farkındayım Sayın Başbakan. Ama beni yandaş medyaya linç ettirerek, hamaset nutukları atarak bu hesabı vermekten kaçamazsın.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Mustafa Akaydın , antalya
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