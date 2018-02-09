Şehitlere son görev... Meydana sığmadılar

'O DAĞLARA BEN GİDECEĞİM'

AFRİN’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı harekâtı sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan (25) için memleketi Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

EL-BAB’DA YARALANMIŞ

Tören sırasında zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamayan baba Hanifi Doğan, tabuta sarılarak, "El Bab’a gittin yaralandın. Senin görevini ben tamamlayacağım, o dağlara ben gideceğim" dedi. Şehidin ağabeyi Mustafa Doğan, tabutun başına gelerek, "Ölüm sana yakışmadı ama sen artık şehitsin" diye seslenirken, şehidin diğer kardeşi Sedat Doğan da, "Hakkını helal et, vatan sağolsun" dedi.

VATANSIZ OLUNMAZ

Köy meydanında gözyaşı döken bazı şehit yakınlarına seslenen yaşlı bir vatandaş da 1998 yılında oğlunun şehit düştüğünü dile getirerek, “O imansızlar bizi yıldıramazlar. Ben de Mustafamı kaybettim. Kader arkadaşıyız, acını paylaşıyorum. Dik durun. Anasız olur, babasız olur, evlatsız da oluyormuş ama vatansız olunmaz” diye konuştu. Şehit Yunus Emre Doğan, köy mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Uzman Çavuş

Yunus Emre Doğan

Anneannenin vedası

ŞEHİT Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın (22) cenazesi ilk önce doğup büyüdüğü Karabük’ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Şehit astsubay için burada helallik alındı. Şehidin annesi Ülker Akpınar, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra, “Vatan sağolsun” dedi. Ülker Akpınar, elini öpen oğlunun silah arkadaşı Uzman Çavuş Ünal Daştan’a sarılarak, “Sen mi getirdin Ömerimi. Yavrum Allah sana ömür versin, annene babana, evliysen eşine, çocuğuna bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin?” diyerek askerin ellerini tutup öpmeye çalıştı.

Şehit annesi daha sonra Vali Kemal Çeber’e dönüp, “Ağlamayacağım. Bir kere daha koklayayım, gözünü seveyim” dedi. Anne, oğlunun cenaze aracındaki tabutuna sarılıp, öptü. Daha sonra şehidin eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza ve babası İsmail Akpınar da cenaze aracına bindi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Karabük’e getirildi. Şehit Bilal Akpınar, Kent Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi. (DHA)







