Sehitler icin Itrî talimatı

81 İLE GENELGE

İçişleri Bakanlığı dün, şehit cenazelerinde saygı yürüyüşünün Segâh Tekbiri ile yapılması konusunda 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede şöyle denildi: “Şehitleri, ebedi yolculuklarına uğurlarken törenlerde ‘Tİ’ işaretinin verilmemesi, saygı duruşunda herhangi bir çalgı aleti çalınmayarak sessizlik sağlamak suretiyle icra edilmesi esastır. Şehitliğin maneviyatına ve milletimizin gönlündeki yerine uygun olarak şehit cenazelerinde ihtiram (saygı) yürüyüşü, Itrî’nin Segâh Tekbiri ile yapılacaktır. Vefatları halinde tören yapılan diğer İçişleri Bakanlığı mensupları için de aynı usul ve esaslara uyulacaktır.”

Chopin’in Cenaze Marşı’nın askeri bandoların repertuvarına ne zaman ve nasıl girdiği belli değil. Türk kültürüne ne zaman yansıdığı da kesin olarak bilinmiyor. Rivayetler, II. Mahmut döneminde ilk askeri bando olan Mızıka-i Hümayun’a kadar gidiyor.