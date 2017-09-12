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    Sehitler icin Itrî talimatı

    ANKARA
    12.09.2017 - 21:33 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 21:33

    İçişleri Bakanlığı, ilk kez 29 Ağustos’ta Ankara’da şehit Uzman Çavuş Muhammet Meriç’in cenazesinde kullanılan Türk bestekâr Mustafa Itrî’nin Segâh Tekbiri’ni, bakanlık bünyesindeki şehit cenazelerinin resmi tören müziği olarak belirledi. Böylece 1930’lu yıllardan beri cenaze törenlerinde çalınan Frederic Chopin’in Cenaze Marşı, artık bakanlık bünyesinde görev yaparken şehit olan kişilerin törenlerde kullanılmayacak.

    81 İLE GENELGE

    İçişleri Bakanlığı dün, şehit cenazelerinde saygı yürüyüşünün Segâh Tekbiri ile yapılması konusunda 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede şöyle denildi: “Şehitleri, ebedi yolculuklarına uğurlarken törenlerde ‘Tİ’ işaretinin verilmemesi, saygı duruşunda herhangi bir çalgı aleti çalınmayarak sessizlik sağlamak suretiyle icra edilmesi esastır. Şehitliğin maneviyatına ve milletimizin gönlündeki yerine uygun olarak şehit cenazelerinde ihtiram (saygı) yürüyüşü, Itrî’nin Segâh Tekbiri ile yapılacaktır. Vefatları halinde tören yapılan diğer İçişleri Bakanlığı mensupları için de aynı usul ve esaslara uyulacaktır.”
    Chopin’in Cenaze Marşı’nın askeri bandoların repertuvarına ne zaman ve nasıl girdiği belli değil. Türk kültürüne ne zaman yansıdığı da kesin olarak bilinmiyor. Rivayetler, II. Mahmut döneminde ilk askeri bando olan Mızıka-i Hümayun’a kadar gidiyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ıtri , Mustafa Itrî , Segâh Tekbiri
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