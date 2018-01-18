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    Şehit Yüzbaşı Odabaşı’yı 4 bin kişi uğurlandı

    Nedim KOVAN- Ali YAZAN/ORDU (DHA)
    18.01.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    ISPARTA’nın Yalvaç İlçesi'nde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın cenazesi askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı’na getirildi. Şehit Yüzbaşı Odabaşı’nın cenazesi törenle yaklaşık 4 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

    Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı için Altınordu Ulu Camii’de tören düzenlendi.

    Şehit Yüzbaşı Odabaşı’yı 4 bin kişi uğurlandıÖğle namazının ardından kılınan cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Müdürü Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, polis, askeri erkan, daire müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Şehit Yüzbaşı Odabaşı’yı 4 bin kişi uğurlandıTörende şehidin annesi İnci ile babası Mehmet Şefik Odabaşı güçlükle ayakta durdu.

    Şehit Yüzbaşı Odabaşı’yı 4 bin kişi uğurlandıŞehidin eşi Özlem Odabaşı da kucağında küçük oğlu Rüzgar ile törene katılıp taziyelerle teselli bulmaya çalıştı.

    Şehit Yüzbaşı Odabaşı’yı 4 bin kişi uğurlandıKılınan cenaze namazının ardından şehit Ali Şahin Odabaşı’nın cenazesi Eskipazar Garnizon şehitliğinde toprağa verildi.

    Şehit Yüzbaşı Odabaşı’yı 4 bin kişi uğurlandı

    Yine CASA... 3 şehitYine CASA... 3 şehit

     

    Etiketler: Ümit Karamustafa
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