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    Şehit ve yaralı sayısı gizleniyor mu? Ünlü güvenlik uzmanı cevapladı

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Afrin harekâtıyla ilgili olarak “şehit sayısı gizleniyor” iddiasının terör örgütlerinin en büyük kara propaganda şekli olduğu belirtildi.

    TSK, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında terör örgütlerine ağır darbeler vuruyor.

    Harekât devam ederken terör örgütleri tarafından farklı mecralarda kara propaganda faaliyetleri de sürüyor.

    Karar gazetesinde bu kara propaganda faaliyetlerini değerlendiren güvenlik uzmanı Mete Yarar, “Bölgede daha fazla şehit verildiği ve bunun gizlendiği yalanı, terör örgütlerinin en büyük kara propaganda şekli” dedi.

    “Şehit ve yaralı sayısı gizleniyor mu?” sorusunu yorumlayan Mete Yarar şu ifadeleri kullandı:

    “Kara propagandanın en kirli yönü bu şekilde yapılıyor. Bölgede daha fazla şehit verildiği ve gizlendiği yalanı, terör örgütlerinin en büyük kara propaganda şeklidir. Bunu daha önce Dağlıca’da, Fırat Kalkanı’nda ve onlarca operasyon bölgesinde de duymuştuk. Bir kez bile bu haberler doğru çıkmamasına rağmen hâlâ servis edilmeye devam ediliyor. Türkiye bir devlettir. Bütün olaylar kayıt altına alınıp ve ona göre işlem yapılıyor. TSK, savcılık, Emekli Sandığı onlarca kurum bu kayıtlar üzerinden işlem yapıyor. Bu kayıtlar da gizli değil. Bu söylenenleri yaymak örgütlerin kara propagandasının bir parçası olmaya yol açar.”

     

     

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    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı harekatı , TSK , son dakika
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