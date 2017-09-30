Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Şehit uzman jandarma Mehmet Bolat, bir ay önce evlenmiş

    Şehit uzman jandarma Mehmet Bolat, bir ay önce evlenmiş

    Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana), (DHA)
    30.09.2017 - 07:45 | Son Güncelleme:

    AĞRI’nın Doğubeyazıt İlçesi’nde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 33 yaşındaki Uzman Jandarma Mehmet Bolat’ın memleketi Adana’nın Kozan İlçesi’ndeki baba evine ateş düştü.

    Şehidin Velicanlı Köyü’ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Nazmi Bolat ve anne Ayşe Bolat’a verdi. Oğullarının şehit olduğu öğrendikten sonra fenalaşan Bolat çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

    Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ise taziye için eve akın etti.

    Şehit uzman jandarma Mehmet Bolat, bir ay önce evlenmiş21 Ağustos’ta evlendiği belirtilen şehidin, 9 yıllık asker ve 5 kardeşten 4’üncü olduğu öğrenildi. Şehidin en son Kurban Bayramı’nda memleketine geldiği bildirilirken, yaklaşık 3-4 gün önce ailesini aradığı ifade edildi. Şehidin cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketinde toprağa verilecek.

    Şehit uzman jandarma Mehmet Bolat, bir ay önce evlenmiş

    Şehit uzman jandarma Mehmet Bolat, bir ay önce evlenmiş

    Etiketler: Adana , Kozan , şehit , Ağrı , Doğubeyazıt , Mehmet Bolat
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri