Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şehit uzman çavuş Şahin Kaya, 3 gün önce 20 günlük bebeğini görüp Afrin'e gitmiş

    Şehit uzman çavuş Şahin Kaya, 3 gün önce 20 günlük bebeğini görüp Afrin'e gitmiş

    Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR (DHA)
    06.02.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın (28) memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki evine ateş düştü. Şehidin 20 gün önce Afra isimli kızının dünyaya geldiği, 3 gün önce bebeğini gördükten sonra Afrin’e geçtiği öğrenildi.

    'Zeytin Dalı Harekâtı' sırasında teröristlerin havan saldırısında komutanı Teğmen Ahmet Aktepe ile birlikte Afrin yakınlarında şehit düşen Bolu Komando Tugayı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın şehadet haberi, Gülşehir’de esnaflık yapan babası Ramazan Kaya’ya ve 20 gün önce Afra isimli kız bebek dünyaya getiren eşi Rabia Kaya’ya dün gece askeri yetkililer tarafından bildirildi.

    Şehit uzman çavuş Şahin Kaya, 3 gün önce 20 günlük bebeğini görüp Afrine gitmişAcı haberle şehidin yakınları gözyaşına boğuldu. Yeni doğum yapan Rabia Kaya, şehit eşinin asker şapkasını takarak ağıtlar yaktı. Yakınları, genç kadını teskin etmeye çalıştı.

    Şehit uzman çavuş Şahin Kaya, 3 gün önce 20 günlük bebeğini görüp Afrine gitmiş
    Türk Bayrağı asılan şehit evine gelen yakınları, Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın izinli olarak gelip yeni doğan bebeğini gördükten sonra 3 gün önce Afrin’e gittiğini söyledi.

    Şehit uzman çavuş Şahin Kaya, 3 gün önce 20 günlük bebeğini görüp Afrine gitmiş
    Şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanı’na getirildi. Baba Ramazan Kaya, şehit oğlunun cenazesini asker parkası giyerek karşıladı.

    Şehit uzman çavuş Şahin Kaya, 3 gün önce 20 günlük bebeğini görüp Afrine gitmişŞehit Uzman Çavuş’un cenazesi, bugün ikindide Gülşehir’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

    Şehit uzman çavuş Şahin Kaya, 3 gün önce 20 günlük bebeğini görüp Afrine gitmiş

     

    Etiketler: Nevşehir , Afrin , Afrin operasyonu , Zeytin Dalı operasyonu , PKK/YPG , DEAŞ , Şahin Kaya , Ahmet Aktepe , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri