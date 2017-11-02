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    Şehit uzman çavuş Gökhan Kuran'ın şark görevinin bitmesine 6 ay vardı

    Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak) (DHA) - AA - İHA
    02.11.2017 - 13:08 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın (28) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak’ın demirci ustası babası Sezgin Kurak, acı haberi Bartın Devlet Hastanesi’ne muayene olmaya gittiği sırada gelen telefonla aldı. Şehidin bir silah arkadaşı baba Sezgin Kurak’ı arayarak oğlunun şehit olduğu bilgisini verdi. Ardından Karapınar Beldesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki evine giden şehit babasını, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ziyaret etti.

    Şehit uzman çavuş Gökhan Kuranın şark görevinin bitmesine 6 ay vardıTürk bayrağı asılan evinin önünde gözyaşlarına boğulan 2 çocuk babası Sezgin Kurak’ı, Kaymakam Keçeli teskin etmeye çalıştı. Baba Sezgin Kurak, "Arkadaşı telefon etti. 'Nesi oluyorsun?' dedi. 'Babası oluyorum' dedim. 'Kardeşimizi şehit verdik' dedi. İnanamadım. 'Ne diyorsun sen?' dedim. 7-8 şehit varmış orada. Yazık günah değil mi? Allah belalarını versin. Kökleri kazınsın" dedi.

    Anne Bahriye Kurak da acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Bahriye Kurak, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Şehit uzman çavuş Gökhan Kuranın şark görevinin bitmesine 6 ay vardı''EVLENECEKTİ, HAYALLERİ VARDI''

    Şehit Gökhan Kurak’ın arkadaşı Uğur Kara da "Biz uzman çavuşluğa beraber başvurduk. O İstanbul Tuzla’ya gitti, ben Amasya’da eğitim aldım. O doğuda görev yapmaya başladı, ben Tekirdağ’da görev yaptım. Evrakı da beraber hazırlamıştık. İzinlere geldiğinde görüşürdük. En son sevgilisi olduğunu söyledi. Evlenecekti, hayalleri vardı. Ev almak istiyordu. Buralarda uzman çavuş olmadan önce düğünlerde keman ve saz çalardı. En son düğün için izin alacağını söylemişti. Düğün yapacağını söylemişti ama nasip olmadı. Gitti bir daha da göremedik. İnanamadım şehit olduğuna. Daha 1 ay önce beraber çay içiyorduk. Ben evlendiğimde o bana saz çalmıştı. O da evlenince ben ona yardımcı olacaktım. Kardeşi de uzman çavuşluğu tercih yapmak istedi ama babası izin vermedi. 'Biri olursa biri olmasın' dedi. Gökhan olunca kardeşi vazgeçti. Ailesi vazgeçirdi yani. 'Biri yanımızda kalsın' dediler" diye konuştu.

    Şehit uzman çavuş Gökhan Kuranın şark görevinin bitmesine 6 ay vardıŞehit Kurak’ın bir düğünde keman çalarken çekilen videoyu 2013 yılında sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

    Şehit uzman çavuş Gökhan Kuranın şark görevinin bitmesine 6 ay vardı

    Şehit uzman çavuş Gökhan Kuranın şark görevinin bitmesine 6 ay vardı

    Şehit uzman çavuş Gökhan Kuranın şark görevinin bitmesine 6 ay vardı

    Etiketler: Hakkari , Zonguldak , Şemdinli
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