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    Şehit sözleşmeli er Tayfun Kavun'un ailesi bir ay önce Başbakan'dan uçak bileti istemiş

    AA
    02.11.2017 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Tayfun Kavun'un (26) Kırşehir'deki babaevinde yas var. Bu arada şehit Tayfun Kavun’un ailesinin yaklaşık bir ay önce Hakkari'ye gidebilmek ve Tayfun Kavun'u görebilmek için Başbakan'dan uçak bileti talep ettiği ortaya çıktı.

    Tayfun Kavun'un şehadet haberi, merkez Kuşdilli Mahallesi'nde yaşayan baba Recep ve anne Ayşe Kavun'a Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç tarafından verildi.  Şehidin Kırşehir Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan annesi Ayşe ve işçi babası Recep Kavun, acı haberi alınca gözyaşı döktü.  Şehidin evine Türk bayrağı asılarak taziye çadırı kuruldu. Şehit Kavun'un yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.
    Kavun'un 3 yıldır Hakkari'de görev yaptığı, 4 ay önce ailesinin yanına gelerek iznini geçirdiği öğrenildi.

    Şehit sözleşmeli er Tayfun Kavunun ailesi bir ay önce Başbakandan uçak bileti istemişHakkari'ye gitmek için Başbakan Yıldırım'dan yardım istemişler

    Şehidin komşusu Duran Aslan, ailenin Neşet Ertaş Kültür Merkezi açılışında Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü ifade ederek, "Kültür Merkezi açılışında Başbakan Yıldırım'a, asker oğullarının yanına Hakkari'ye gitmek istediklerini söylemişlerdi. Yetkililer de biletlerini almışlardı. Gideceklerdi." dedi.

     

    Etiketler: sözleşmeli er , Şemdinli
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