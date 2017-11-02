Şehit sözleşmeli er Ömer Küçük'ün Hatay'daki baba evinde yas

Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi’nde oturan babası Cuma Küçük’e verildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.
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