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    Şehit sözleşmeli er Ömer Küçük'ün Hatay'daki baba evinde yas

    Vasi KÖSE- Ramazan ÇELİK/KIRIKHAN (Hatay)
    02.11.2017 - 12:58 | Son Güncelleme:

    HAKKARİ’nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ateş düştü.

    Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi’nde oturan babası Cuma Küçük’e verildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.

    Şehit sözleşmeli er Ömer Küçükün Hataydaki baba evinde yas
    Şehit Ömer Küçük ve babası

    Etiketler: Şemdinli , Hatay
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