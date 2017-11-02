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    Şehit sözleşmeli er Emre Karaaslan, 9 ay önce göreve başlamıştı

    İHA
    02.11.2017 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerden birinin 24 yaşındaki Bursalı sözleşmeli er Emre Karaaslan olduğu öğrenildi.

    Bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, biri ağır 2 asker yaralandı. Hain saldırıda şehit olan sözleşmeli er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'daki baba ocağına düştü.

    34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

    Etiketler: Şemdinli
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