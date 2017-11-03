Şehit polis Ahmet Alp Taşdemir'in tayini İzmir'e çıkmış, ancak Diyarbakır'da kalmak için görev süresini uzatmış

Diyarbakır’da, PKK’lı teröristlerin yakalanabilmesi için Kayapınar Huzurevleri Mahallesi’nde, hücre evi olarak kullanılan daireye sabah saatlerinde yapılan operasyonda Özel Harekat Polisi Taşdemir şehit oldu. İzmir’in Selçuk İlçesi'nde yaşayan ve İsabey Camii’nde imamlık yapan şehidin babası İbrahim Taşdemir’e oğlunun şehadet haberi sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Baba Taşdemir’in evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. İbrahim Taşdemir, "Milletimiz, sağ olsun" dedi.

ANNEYE DE ACI HABER VERİLDİ

Özel Harekat polisi Taşdemir’in şehadet haberi, Balıkesir’in Edremit İlçes'inde yaşayan annesi 46 yaşındaki Saliha Üray’a da verildi. Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Üray’a acı haberi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, askeri erkan ve emniyet teşkilatından oluşan bir heyet, sağlık personeli gözetiminde verdi. Büyük üzüntü yaşayarak, fenalaşan anne Üray’a sağlık ekipleri, hemen müdahale etti. Üray’ın oturduğu apartmanın ikinci katına, Türk bayrağı asıldı.

Saliha Üray’ın bir süre önce İzmir’de yaşayan İbrahim Taşdemir’den boşandığı ve Edremit’te yaşamaya başladığı öğrenildi. Kent sakinleri, taziye için annenin evine geldi.

Şehit Taşdemir’in tayininin İzmir’e çıktığı; ancak Diyarbakır’da kalmak için görev süresini uzattığı belirtildi.

Şehit Özel Harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir’in evli ve 1 yaşında çocuğu olduğu, ailesiyle birlikte Diyarbakır’da yaşadığı öğrenildi.

İMAM BABA: RABBİM DOĞUMUYLA VE ŞEHADETİYLE BİZİ ŞEREFLENDİRDİ

Şehidin acı haberi İzmir’in Selçuk İlçesin'de İsabey Camii’nde imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir’e ulaştı. Babaya acı haber emniyet yetkilileri tarafından cuma namazı öncesinde söylendi. Namazın ardından acılı baba Taşdemir, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İki yıldır görev yaptığı caminin önünde konuşan ve dirayetli duruşuyla dikkat çeken Taşdemir, "Bizim ecdadımız yüzyıllar boyunca hilali ezanı yücelttiler. Ezan bayrak inşallah necip milletin omzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan makamın şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda rabbim bizi şereflendirmişti. Şehit oldu şehadetiyle bizi şereflendirdi. Bunun için ben rabbimin hükmüne boyu eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu . Bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah, Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Elhamdülillah" dedi.

KIZI OLDU, YENİ EV ALDI

Altı yıldır polis olan Şehit Ahmet Alp Taşdemir’in bir yıl önce baba olduğu ve 1 yaşında kızı olduğu öğrenildi. Baba Taşdemir’in Diyarbakır’daki törene yetişemeyeceği için cenazenin ev hanımı eşi Yeşim Taşdemir tarafından getirileceği belirtildi. Kısa süre önce de yeni ev aldığı öğrenilen şehit polisin Manisa’nın Salihli İlçesi’nde yarın öğle namazında toprağa verileceği belirtildi.