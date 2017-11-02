Şehit piyade er Erhan Karaca'nın sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu

Erhan Karaca'nın (28) şehadet haberini, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Afşarboyu Sokak'ta ikamet eden ailesine Kaymakam İlhan Turgut, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öztürk, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Piyade Albay İlker Aksoy ve diğer yetkililer verdi.

Anne babası 11 yıl önce boşanan ve babası Ayhan Karaca ile yaşayan şehidin 5 yıl önce sözleşmeli er olduğu öğrenildi.

Öte yandan şehit Karaca'nın sosyal paylaşım sitesine dün görevdeki fotoğraflarını koyarak, "ya şimdi kabirde olsaydım." ifadesini yazdığı görüldü.



