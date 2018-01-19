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    Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne günü

    DHA
    19.01.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Gümüşhane'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli’de yol kesen PKK’lı teröristlerce aracı yakılıp kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın son görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki okulun öğrencileri karne gününde hüzün yaşadı.

    İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftçibaşı Mahallesinde bulunan Necmettin Yılmaz İlkokulunda okuyan şehit öğretmenin öğrencileri, geçen yıl karne dağıttıktan sonra ayrılan öğretmenlerinin şehit edilmesinin ardından ilk kez karne aldı.

    Hüznün hakim olduğu sınıfta öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, masada duran şehit öğretmen Necmettin Yılmazın fotoğrafını öptü. Şehit öğretmenlerini çok özlediğini belirten öğrenciler, "Geçen yıl karnelerimizi Necmettin öğretmen dağıttı, biz onu çok seviyorduk ve çok özledik" dedi.

    Öğrencilerinin şehit öğretmenlerini unutmadığını belirten sınıf öğretmeni Ali Canpolat ise "Geçen yıl son karneleri şehit öğretmenimiz dağıtmıştı ama maalesef bu yıl dağıtamadı. Bu dönem karneleri ben dağıttım. Keşke bu üzücü olay yaşanmasıydı. Buradan tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bugün hüzünlü bir karne günü yaşıyoruz" diye konuştu.

    Öğretmenleri, karnelerini dağıttığı öğrencilerine yarıyıl tatilinde okumaları için hikaye kitabı hediye etti.

    Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne günü

     

    Etiketler: Şanlıurfa
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