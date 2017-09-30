Şehit kızı: Babacım intikamını alacağım

Şehidin 4 çocuğundan en büyüğü İlkim Acar (13), babasının tabutuna doğru koşarak, “Babacım senin intikamını alacağım. Hepsini geberteceğim. Benim babam güçlüydü onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğim” diyerek gözyaşı döktü. İklim Acar’ı askeri personel ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin eşi Mevlüde ve babası Aslan Acar da gözyaşlarına boğuldu. Helallik alındıktan sonra Kevser Camisi’ne götürülen şehidin cenaze törenine yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Cenaze töreninde şehidin kızı İlkim, babasının bordo beresini taktı. Tabutunun başında babasının fotoğrafına bakan İlkim, “Babacım, seni çok seviyorum. Seni çok özleyeceğim” dedi. Şehit Yahya Acar, kılınan cenaze namazının ardından Mısmılağaç mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.