Şehit haberleri Nur Ertürk’ü derinden sarstı "Askere gitmeye hazırım"

Mehmetçik'e her zaman dua ettiğini belirten Nur Ertürk, “Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle, 80 milyonluk dünyanın en büyük ordusuyuz. Operasyon başladığı anlardan itibaren, evlatlarımızın hayatları için ellerim yüreğimde, ordumuzun başarısı için dua ediyorum. Allah Türk ordusunun ve kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun. Afrin şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz ve kahraman milletimize sabır versin. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Vatan sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

ASKERE GİTMEYE HAZIRIM

İhtiyaç duyulduğu vakitte askere gitmeye hazır olduğunu ifade eden Ertürk, “İnşallah bir daha şehit haberi almayız. Gerekirse bende askere gitmeye hazırım. Yeter ki bir daha şehit gelmesin " dedi.