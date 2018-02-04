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    Şehit haberi Osmaniye'ye ulaştı

    OSMANİYE/AA
    04.02.2018 - 23:07 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in (24) Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi.

    Harekatta şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı

    Şehit Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren'e acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

    BİR YILLIK EVLİYDİ

    Haberi alan aile yakınları ve akrabaları eve gelerek aileye taziyede bulunurken, babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

    Şehit Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. 

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    Etiketler: hatay
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