Şehit haberi Osmaniye'ye ulaştı

Harekatta şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı



Şehit Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren'e acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

BİR YILLIK EVLİYDİ

Haberi alan aile yakınları ve akrabaları eve gelerek aileye taziyede bulunurken, babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehit Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.