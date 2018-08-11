Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı

Maçka ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün şehadetlerinin üzerinden bir yıl geçti. Saldırıda şehit düşmeden önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül için Maçka ilçesindeki kabri başında anma töreni düzendi. Anma törenine şehit Eren Bülbül’ün ağabeyi Arif Bülbül, annesi Ayşe Bülbül, Maçka Kaymakamı Okan Dağlı, İlçe müftülüğü görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan anmada şehit Eren Bülbül, şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile tüm şehitler için dualar edildi. Eren’in kabri başına ziyaretçiler tarafından çiçekler bırakılırken, aynı saldırıda birlikte şehit olduğu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in fotoğrafı da kabristanlığa asıldı.

‘ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL’

Ölüm yıl dönümünde dualarla anılan şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, kardeşini unutmanın mümkün olmadığını belirterek, “Bir yıl oldu ama bize bin yıl gibi geldi. Benim kardeşimin özlemi her gün daha çok büyüyor içimizde. Onu unutamıyoruz, unutmak mümkün değil çok büyük bir acı. Çok da gururluyuz ama özlemimiz çok, 1 yıl oldu ama bana bin yol gibi geliyor dediğim gibi unutamıyoruz. Eren’in acısı bizi çok derinden üzdü. Ailecek perişanız ama ne yapalım ayakta duruyoruz. Allah, kimseye böyle bir acı vermesin, kimseye böyle bir acı yaşatmasın” dedi.







‘SANKİ GELECEKMİŞ GİBİ BEKLİYORUM’

Şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül ise, çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatarak, “Eren’imizin şehit olmasıyla aradan geçen 1 yıl bizim için çok büyük bir acıyla geçti. Ben halen daha bekliyorum. Eren sanki yine gelecek gibi bekliyorum. Ama ne yazık ki gelmedi. Çok acı günler geçti. Diğer kardeşleri geliyor o yok. Çok zoruma gidiyor. Allah razı olsun devlet büyüklerimiz bizi bırakmadı. Çok sağ olsunlar. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Eren’siz günler geçmiyor. Eren’in acısı geçmez" diye konuştu.

Törende ziyaretçilere, Maçka Belediyesince kurulan çadırda yemek ikramında da bulundu.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

Geçen yıl 11 Ağustos'ta Maçka ilçesinde, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit oldu. Olaydan 2 ay önce, Eren Bülbül'ün Facebook'taki hesabından paylaştığı belirlenen mesaj sosyal medyada gündem oldu. Eren, sosyal medya hesabından 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(' paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girerek, herkesi duygulandırmıştı.