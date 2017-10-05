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    Şehit er Çelik son yolculuğuna uğurlandı

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 14:50 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Olcay Çelik (22), memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

    Şehit Çelik'in naaşı, Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi. 

    Burada düzenlenen törende şehidin babası Muammer ve annesi Hacer ile kardeşi Serhat Çelik tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Yapraklı ilçesine bağlı Yüklü köyüne götürülen Olcay Çelik'in naaşı, buradaki şehitlikte toprağa verildi.

    Şehit er Çelik son yolculuğuna uğurlandı

    Törene şehidin ailesinin yanı sıra Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek ile vatandaşlar katıldı.

    Etiketler: Çankırı , şehit cenazesi , olcay çelik
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