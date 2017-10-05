Şehit er Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çelik'in naaşı, Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin babası Muammer ve annesi Hacer ile kardeşi Serhat Çelik tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Yapraklı ilçesine bağlı Yüklü köyüne götürülen Olcay Çelik'in naaşı, buradaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene şehidin ailesinin yanı sıra Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek ile vatandaşlar katıldı.