Şehit çocuklarına eğitim desteği arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 79uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, SGK tarafından her yıl ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımının 2017-2018 öğretim yılı için yıllık İlköğretim (1-8. Sınıflar) için: 1.540,59 TL, Lise için : 2.310,89 TL ve Yüksekokul için : 3.081,18 TL olarak belirlendi. Açıklamada şöyle denildi :

”Buna göre; Şehitlerimiz ile Harp ve Vazife malulü çocuklarına, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun 2nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim görenlere, 5434 sayılı Kanunun Ek 79uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden ve 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık almakta olanların veya bunlardan vefat edenlerin çocuklarına Eğitim ve öğretim yardımı, Bakanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerinin öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın 27 Eylül 2017 tarihinde ödenecektir.”

Şehit ve vazife malüllerinin çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., Denizbank A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O, Şekerbank T.A.Ş, Burgan Bank AŞ., Akbank T.A.Ş., ING Bank A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T. İş Bankası T.A.O., Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve PTT şubelerine yatılaracak.