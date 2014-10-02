Şehit Çocuğu İzleyenleri Ağlattı

Daha önceki yıllarda yaptığı tanıtımlarda, verdiği ücretsiz havacılık eğitimlerini ön plana çıkaran Türk Hava Kurumu bu yıl şehit çocuklarına verdiği desteği kamuoyu ile paylaşıyor. THK Üniversitesinin açılmasıyla birlikte şehit çocuklarına tam burslu eğitim olanağı sağlayan Türk Hava Kurumu, halkın yaptığı kurban derisi bağışlarının hangi doğrultuda kullanıldığını gözler önüne seriyor.



Hatırlanacağı üzere Pilot Nail Erdoğan Ege üzerinde eğitim uçuşu yaptığı sırada kullandığı F-16 Yunan uçakları tarafından düşürülmüş ve şehit olmuştu. Geçtiğimiz nisan ayında 17 yıl aradan sonra tekrar yapılan aramalara rağmen Şehit Pilot Yzb. Nail Erdoğan'ın naaşı bulunamamıştı. Şehit Pilotun THK Üniversitesi Pilotaj bölümünü kazanan oğlu Nail Erdoğan’ın yer aldığı film izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.





İlandır.