Şehit astsubayla ilgili acı detay...

Karadeniz Bölgesi'ndeki terörist faaliyetler konusunda uzman olan Gedik, Gümüşhane'de 4 yıl görev yaptı.



Şehit Gedik'in, Gümüşhane ve Giresun bölgesinde 2015 ve 2016'da terör örgütü mensuplarıyla sağlanan 5 sıcak temasa ilişkin istihbarat çalışmasını yürüttüğü, teröristlerin bölgeden ne zaman geçeceği yönündeki ipuçları sağladığı öğrenildi.



Bölgede 4 yıl gecesini gündüzüne katarak çalışan Gedik'in, Ankara'ya tayininin çıktığı, burada da Karadeniz'deki terör faaliyetlerle ilgileneceği ancak Maçka'daki terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla geçici görevle Trabzon'a verildiği bildirildi.



Bölgedeki diğer jandarma personelinin fikir danıştığı Gedik'in, tüm yolları, yaylada yaşayan insanları, buralarda meydana gelen terör olaylarını tarihi, saati ve hikayesiyle aklında tutan, zeki ve işine titiz kimliğiyle de takdir topladığı kaydedildi.