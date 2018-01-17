Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu

Isparta'daki uçak kazasında şehit olan askerlerin Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı olduğu açıklandı. Üç şehitten ikisinin Ordulu olduğu öğrenildi.





*Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa’nın Ordu’nun Fatsa ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Binbaşı Ümit Karamustafa’nın şehit haberini alan yakınları ise baba evine akın etti. Şehit haberini Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve protokol üyeleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan evlerine giderek acılı haberi baba Sebahattin Karamustafa’ya verdi. Aldıkları şehit haberiyle sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit düşen Binbaşı Karamustafa’nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.





*Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı

EMEKLİLİĞİYLE BİR AY KALMIŞTI

Şehit Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Faruk Arlı'nın da acı haberi Eskişehir'de yaşayan eşi Berna Arlı'ya ulaştı. Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Emekliliğine bir ay kaldığı öğrenilen Arlı'nın, Ömer ve Duru adında iki çocuğu vardı.



Astsubay Ömer Kadir Arlı’nın Kütahya'da yaşayan annesi ise 112 Acil Sağlık ekipleri ve askeri erkanın zile bastığını görünce, oğlunun şehit olduğunu anlayarak feryat etti.



ANNEDEN ACI SORU: NEDEN GELDİNİZ?



Anne askeri erkana ‘Neden geldiniz?', 'Ne oldu?’ sorularını sormasına üzerine askeri erkanda bulunan komutanlar ‘Hava anne ziyaretine geldik’ diye cevap verip içeri girdiler. Acılı anne sakinleştirildikten sonra askeri erkan aileye oğullarının şehit olduğu bilgisini verdi.





*Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı