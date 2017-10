Şehit arkadaşının acısına dayanamadı... Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde 10 yıldır görevli polis memuru 2 çocuk babası 46 yaşındaki Fethi Seven, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLAR ZİNCİRİ

10 gün önce Kahramankazan İlçesinde mevsimlik işçi iki aile arasında kız kaçırma olayının ardından çıkan 3 ayrı silahlı çatışmada 2 kişi ölürken, 1 polis şehit olmuş, 1'i polis ve 8 kişide yaralanmıştı.

KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRDI!

Polatlı İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan'daki akrabaları 16 yaşındaki kız çocuğu R.D.’yi kaçırdı. R.D.’nin ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir Doğan, kız çocuğunun kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Ekrem Genç'i ateş ederek öldürdü. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sırasında rahatsızlanan şüphelilerden Aziz Erol, götürüldüğü hastanede silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Bu sırada Erol’a refakat eden polis memuru Muhammet Uz şehit oldu, polis memuru Fethi Seven de yaralanmıştı.

10 GÜN MORAL İZNİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından polis memuru Fethi Seven, mesai arkadaşının yanında şehit olmasının ardından olayın etkisini üzerinden atamayarak 10 gün moral izni aldı. Seven, mesai arkadaşı şehit Muhammet Uz’un baba evinde okutulan Mevlid-i Şerif’e katılmak için dün Aksaray'a gitti ve akşam saatlerinde Kahramankazana döndü. Seven, eşi ve çocuklarıyla akşam yemeği yerken şehit arkadaşı Muhammet Uz’a ve kundaktaki bebeğine, ailesinin durumuna çok üzüldüğünü anlattı. Bu sırada fenalık geçiren Seven, Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAHRAMANKAZAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEN UĞURLANDI

Anne ve babasını önceki yıllarda kaybeden 23 yıllık polis memuru Fethi Seven için Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Elazığ'dan gelen kız kardeşi Fethiye Seven, eşi Derya ve çocukları 21 yaşındaki Muhammet Mustafa ve 16 yaşındaki Berat Kaan ayakta durmakta güçlük çekerek taziyeleri kabul etti.

Törene Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kahramankazan Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ve görev arkadaşları katıldı. Buradaki törenin ardından Seven'in Türk bayrağına sarılı cenazesi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi, dualar okundu.

EŞİNİN MEMLEKETİ KARACAÖREN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Fethi Seven'in cenaze namazı Kızılcahamam İlçesi Merkez Aşağı Camii'nde kılındı. Kız kardeş Fethiye Seven cenazede "Keşke ben öleydim kardeşim" diye ağıtlar yaktı.

Elazığ'ın Maden İlçesi nüfusuna kayıtlı Fethi Seven, eşinin isteği üzerine kendi memleketi Kızılcahamam İlçesi Karacaören Mahallesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.