Şehit annesine hakaret eden otobüs şoförüne gözaltı

Olay, kent merkezinde yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şehit annesi, ücretsiz kartıyla halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Eren Güngör şehit annesinin ücretsiz kartla otobüse bindirmek istemedi ve 2,5 lira otobüsü ücretini istedi. Ancak şehit annesi ücreti vermedi. Daha sonra Güngör şehit annesine hakaret etmeye başladı.

Şehit annesi, “ Sen askerliğini yaptın mı, biz bu vatana şehit verdik” demesi üzerine şoför Güngör” vermiş olabilirsin, bu otobüs mazot yakıyor, devletin Allah belasını versin” dedi. Otobüs de bulunan güvenlik kamerası görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki topladı.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bunun üzerine Adana Valiliğinin talimatı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce bahse konu görüntü incelendiğinde, araç şoförünün Şehit Aileleri ve Devleti alenen aşağıladığı için araç sürücüsü Eren Güngör, Adana Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alınarak, adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.



Öte yandan, Eren Güngör’ün kullandığı halk otobüsünde trafik denetleme şube müdürlüğünce eksiklikleri tespit edilerek, karayolları trafik kanuna istinaden idari para cezası uygulanırken, zabıta ekiplerince şahsın kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem başlatıldı.