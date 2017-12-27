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    Haberler >Teknoloji>Şehirler yüzecek, arabalar uçacak! İşte geleceğin teknolojileri

    Şehirler yüzecek, arabalar uçacak! İşte geleceğin teknolojileri

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 06:55 | Son Güncelleme:

    Son 10 yılda bile hayatımızda çok şey değişti; teknoloji pek çok şeye dahil oldu ve artık onsuz yapamıyoruz. Peki gelecek yüzyıl teknoloji hayatımızı daha nasıl değiştirecek dersiniz? Şimdi isterseniz geleceğe yolculuk yapalım!

    Yüzen Şehirler

    2100 yılı itibariyle ortalama sıcaklık, en az 1 santigrat derece artmış olacak. Yükselen deniz seviyesi, dünya çapında yüzlerce şehri tehdit altına alacak. Buna getirilecek bir çözüm, yüzen şehirler olabilir. Bu, şu an Blue Frontiers'ın yüzen bir şehir kurmayı planladığı Fransız Polinezyasında yaşanmaya başlanmış durumda.

    İnsanlar Daha Uzun Süreyle Sağlıklı Kalacaklar

    Uzmanlar tıp ve ilaç dünyasındaki gelişmelerin yaşlanan nüfuslar için çok daha iyi şeyler sunacağına inanıyor. Bilgisayar-beyin bağlantıları şu an mümkün olsa da yazılımsal arayüzlerin geliştirilmesi zaman alacak.

    Şehirler yüzecek, arabalar uçacak İşte geleceğin teknolojileri

    Hava Sahası Açılacak

    Sürücüsüz otomobiller bir yana, Amazon paketleri drone'ları kullanarak size ulaştırmak istiyor. Bu gerçek olursa yepyeni türde bir hava sahasının açılmasına şahit olabiliriz.

    Bolca İçme Suyu Olacak

    İnsanlar "denizi içmenin" bir yolunu bulursa, su için yapılacak savaşların önüne geçilebilir. Tuzdan arındırma tesisleri, sudaki tuzu ve minarelleri çıkararak onu içilebilir hale getirebiliyor ancak deniz suyunu tesislere ulaştırmak çok enerji gerektiren bir iş. Enerji firması Atmocean'ın ise fosil tabanlı yakıtlara ihtiyaç duymayan bir çözümü var. Peru'da birkaç sene önce denenen sistem, elektrik de üretiyor.

    Gıda, İşlevsel Hale Gelecek

    Yüz yıl sonra görmeye başlayacağımız gıdalar, bugünkünden çok daha farklı olabilir. Besinsel olarak tam ihtiyacımızı karşılayan ve vücudumuzda yaşan nano-maddeler içeren gıdalar, önemli hale gelebilir.

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    Etiketler: yüzen şehir , uçan otomobil , teknoloji , bilim
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