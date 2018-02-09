Şehirde tek başına!

ÜÇÜNCÜ Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte havacılıkta kartların yeniden karılacağı anlaşılıyor. Yeni yatırımlarla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) kapasitesinin haziranda 41 milyona, daha sonra yatırımların tamamlanmasının ardından 65 milyona çıkacağını söyleyen ISG CEO’su Ersel Göral, “Yeni açılacak 3’üncü havalimanı da bizi çok olumlu etkileyecek. Metronun da gelmesiyle biz tam bir şehir havalimanı olacağız. Daha çok kişi bizi tercih edecek. Çift haneli büyüyeceğiz. EBİTDA marjımız da şu an yüzde 30 civarında” dedi. Ersel Göral, Malezyalı hissedar Malaysia Airports Holdings Berhad’ın bir çıkış niyeti olmadığını da belirterek “Malezyalılar burayı Avrupa’ya açılan kapıları olarak görüyor. Yüzde 51 kendilerine kalacak şekilde yüzde 49’a kadar hisse satışı olabilir. Bu yüzde 10 da olabilir yüzde 20 de olabilir. Ancak kesinlikle 50 olmaz. Belki hiç de olmayabilir. Road show’a çıkacağız. Bir short list oluşturacağız” dedi. Atatürk Havalimanı’nın işletmecisi TAV daha önce satışa çıkması halinde Sabiha Gökçen hisselerine talip olabileceğini açıklamıştı. Şu an havalimanının değeri ile ilgili bir çalışma yapıldığını kaydeden Göral, potansiyel alıcının sektör içinden ya da dışından olabileceğini, özel fonların da hisse alımı ile ilgilenebileceğini ifade etti. Göral zaman zaman taliplerin çıktığını da belirtti.

EN PAHALI PİST

ISG’nin yakın gelecekte yapacağı yatırımlarla ilgili konuşan Ersel Göral, DHMİ tarafından yapımı süren eden 3 bin 500 metrelik 2’nci pistin haziranda devreye alınacağını, pistin maliyetinin zemin şartlarından dolayı 550 milyon doları bulduğunu söyledi. Normal şartlarda bu uzunlukta pistin maliyetinin 50 ile 70 milyon dolar olduğunu belirten Göral, dolgu alanların zorluğundan dolayı maliyetin 10 kata yakın arttığını belirtti. ISG olarak terminal genişletme çalışması yaptığını belirten Göral, şöyle konuştu: “Toplam yatırım 200 milyon Euro olacak. 2 pistin tam zamanlı çalışmasıyla saatte 40 uçak olan kapasite 80 uçağa çıkacak.”

KARGODA ATILIM

ISG’de dış hat yolcu sayısını artırmak gibi bir hedefleri olduğunu kaydeden Ersel Göral, “İlave havayolları getirmeye gayret ediyoruz. Emirates Haziran’da Dubai’den uçuşlara başlıyor. Şu an iç hat yolcu sayımız yüzde 60 oranında. Bunu en azından 55’e 45 oranına getirmek istiyoruz. Zira yurt dışı yolcunun geliri daha büyük. Hem ayakbastı parası 5 kat fazla (3 euro-15 euro) hem de havacılık dışı gelirleri daha yüksek. Dış hat oranı artınca profil de değişmiş olacak. Bu arada bugüne kadar ihmal ettiğimiz kargo olayı var. Düşünün Atatürk Havalimanı’nda 750 bin ton elleçleme yapılmış. Bizde bu rakam 55 bin tonda. TNT, DHL gibi uluslararası ve yerli firmalarla konuşuyoruz” şeklinde konuştu.

CAMİ AÇILIYOR

Terminalde bulunan ibadet yerlerinin yanısıra Sabiha Gökçen’e bir de cami yapılıyor. Caminin bu yıl içinde açılması bekleniyor.