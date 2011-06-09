Şehir ve doğa Metrogarden'da buluşuyor

Modern mimari ve üstün kalite anlayışıyla gayrimenkul sektörüne farklılık getiren Sur Yapı, İstanbul'a değer katacak yeni projesini Çekmeköy'de hayata geçiriyor. Şehir yaşamını doğa ile buluşturan konut ve alışveriş merkezi projesi Metrogarden, İstanbul'un her yanına kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak metro bağlantısı ile benzersiz bir konuma sahip.

Yatırım bedeli 250 milyon dolar

72 dönüm brüt 40 dönüm net arazi üzerinde toplam 104 bin metrekare inşaat alanına sahip Metrogarden'da 7-13 katlı 5 blokta 336 daire, bir alışveriş merkezi bulunacak. Açık alışveriş merkezi, sokak ve meydanlarıyla eski çarşı kültürünü modern yorumlarla günümüze taşıyacak. Çekmeköy'de, mükemmeliyetçi bir anlayışın ürünü olarak yükselecek ve 2013'te tamamlanacak projenin yatırım bedeli ise 250 milyon dolar."

Üsküdar metro ile 25 dakika

Anadolu yakasının yeşile ulaştığı Çekmeköy'de, Şile ile Ümraniye yollarının kesişme noktasında inşa edilecek Metrogarden, Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı üzerinde ve metro istasyonunun hemen yanı başında. Yaklaşık 25 dakikada Üsküdar'a ulaşılabilecek hat Marmaray'la Atatürk Havalimanı'na bağlanacak.

Metrogarden, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine yaklaşık 16, Kozyatağı'na 12, Kadıköy'e 21 kilometre mesafede. Levent ve Maslak'a yaklaşık 15-20 dakikada ulaşılabiliyor.

Her tercihe uygun daireler

Sur Yapı'nın mimari tasarım, işçilik ve malzeme kalitesi Metrogarden'daki tüm dairelerde kendini hissettiriyor.



209-287 metrekare arasında değişen 4+1 daireler ferahlığı sevenler ve geniş aileler için ideal. 56 metrekare ile 81 metrekare arasında değişen genişliklerde tasarlanan teraslar, ahşap zeminleri ve kendi özel bahçeleri, şehir manzaraları ile mükemmel bir dinlenme alanı oluşturuyor.



142-166 metrekare büyüklükteki 3+1 daireler, ebeveyn banyolu ideal büyüklükteki evlerde oturmak isteyenlere göre.



Büyüklükleri 85-116 metrekare arasında değişen 2+1 daireler, aileler için rahatlık ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor.



55-72 metrekare arasında değişen 1+1 daireler, Metrogarden'ın modern, dinamik, hem şehirli hem yeşil yaşamına ulaşmayı isteyenlere göre. Salon ve mutfağı aynı mekânda bir araya getiren tasarımda, yaşama alanları ve banyolar oldukça ferah.



Açık hava sineması



Garden Club'ın girişinde yer alan açık hava sineması, Metrogarden sakinlerine açık havada biletsiz, sırasız, festival tadında nostaljik bir seyir keyfi sunuyor. Metrogarden sakinlerinin beraber seçeceği filmlerden oluşacak gösterimlerle, yaz akşamları eğlence için uzaklara gitmeniz gerekmeyecek.

Çekmeköy'ün yeni cazibe merkezi



Metrogarden AVM de toplam 54 bin metrekarelik alışveriş ve ofis alanıyla bölgenin önemli sosyal cazibe merkezlerinden biri olacak. Eski çarşı kültürünü modern haliyle yaşatıp, eğlence ve alışveriş için zengin seçenekler sunan AVM'nin ziyaretçileri, açık meydanlardan oluşan katlarda rahatlıkla dolaşabilecek. Konutlardan tamamen bağımsız işleyecek şekilde ve arazinin eğilimi dikkate alınarak tasarlanan AVM, bu nedenle blokların görüşüne engel teşkil etmeyecek.

Dört mevsim yeşil yaşam alanları



Metrogarden'ın büyük yeşil bahçesi; sosyal, kültürel ve sportif yaşamı içine alan tasarımı ile her zaman canlı ve dinamik olacak. Aquagarden'daki Locamarin ve Garden Club etrafındaki ağaç ve bitki örtüsü düzenlemeleri yeşil alanların hâkim olduğu bir çevre oluşturacak.



Göleti çevreleyen sazlıklar doğallığı vurgularken, yürüyüş ve bisiklet yollarına eşlik eden lavanta, zambak gibi çiçekler, berrak mavi suları taşıyan arklar, mini şelaleler gezintilere renk katacak. Garden Club'da yer alan iki kış havuzu, dört mevsim yüzenleri ağırlayacak.



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