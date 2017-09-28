Şehir Tiyatrosu'nda müzikal senesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Sahne Yöneticisi Kubilay Penbeklioğlu yanı sıra Şehir Tiyatroları oyuncuları Nilgün Kasapbaşoğlu, Zihni Göktay, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder, Senan Kara, Erkan Sever, Ertuğrul Postoğlu, Yıldıray Şahinler, Ali Mert Yavuzcan'ın da katıldığı toplantıda 2017 - 2018 sezonunda yer alacak oyunlar açıklandı. Süha Uygur, bu sene Tarık Buğra'nın 100. doğum yılı olması sebebiyle, Şehir Tiyatroları'nın bu yılı 'Tarık Buğra Yılı' ilan ettiğini söyledi. Tarık Buğra'nın yazdığı 'Küçük Ağa' ve 'Akümülatörlü Radyo' oyunlarını repertuara eklediklerini ifade eden Uygur, 103 yıldır tiyatro üreten bir kurum olarak Batı Tiyatrosu'nun ve Türk Tİyatrosu'nun en güzel örneklerini ekleyerek yollarına devam ettiklerini ekledi. 2016 - 2017 sezonunda oynanan oyunlar devam edeceği gibi 2017 - 2018 sezonunda sahnelenecek oyunlar, şu şekilde sıralandı:

Bizim Aile (Müzikli Oyun) Yazan: Sadık ŞENDİL Yöneten: Aziz SARVAN

Sadık Şendil'in ölümsüz eseri 'Bizim Aile'yi Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşıyoruz. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli oyunumuzda emeğin ve sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkıyoruz

Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar (Müzikli Oyun)

Yazan: Neil SIMON Çeviren: Yeşim GÖKÇE Yöneten: Ersin UMULU

Sahnelendiği birçok ülkede beğeniyle izlenerek, “Tony”, “Outer Critics”, “Theater World” ödüllerine layık görülen bu eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikayesinden esinlenilerek yazılmış. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Bu renkli macerada kahramanlarımıza içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyiﬂi şarkı ve danslarıyla eşlik ediyor.

Çingeneler Gökyüzünde Yaşar (Müzikal)

Yazan: Ivana DIMIĆ Çeviren: Dunja KALDŽIJA Yöneten: Gökçe YURTSAL

Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Maksim Gorki’nin ilk öyküsü “Makar Çudra”dan uyarlanan oyun, bir çingene obasındaki deli dolu, gururlu, genç sevdalıların asla vazgeçemeyecekleri iki şey –aşk ve özgürlük- ile nasıl sınandıklarını anlatıyor. Askerlerin, derebeylerin, büyücülerin ve hiçbir kadının ele geçiremediği Zobar bu aşka esir düşmüştür. En az onun kadar bağımsızlığına tutkun ve en az onun kadar âşık olan Rada’nın tek şartı vardır: Zobar bütün obanın önünde Rada’nın ayaklarına kapanıp elini öpecektir. Uğruna yaşanacak en önemli şeyin “özgürlük” olduğuna işaret eden oyunda, bütün maddi değerlerin ötesinde insan onurunun yüceliğine vurgu yapılıyor.