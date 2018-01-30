Şehir Hatları’nın can simidi motorlar

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bu kapsamda, önümüzdeki dönem için de “Denizde Toplu Taşıma Hizmeti alım İşi” adı altında, 272 bin 315 sefer için ihale açtı. 5 Şubat Pazartesi günü, saat 11.30’da açık ihale usulüyle yapılacak ihale şartnamesine göre, hizmet alım işi 15 Şubat 2018 tarihinde başlayıp, 31 Haziran 2019 tarihinde bitecek. Şehir Hatları vapurları 17 hatta, 50 iskelede, 28 gemi ve 950 personelle günde 600 sefer yaparak yılda 40 milyon yolcu taşıyor. Şehir Hatları’nın kiralama yoluyla hizmete ile hizmet aldığı Turyol 60, Dentur 40, Bostancı – Adalar hattında çalışan Mavi Marmara da 37 motorla günde 150 bin, yılda 54 milyon yolcu taşıyor.

Turyol Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, Şehir Hatları’nın mevcut hatları yetmediği için dışarıdan hizmet alımı yaptığını söyledi. Can, “Şehir Hatları kendi yapamadığı hizmetleri dışarıdan alıyor. Çünkü mevcut gemi sayısı bütün hatları idame ettirmeye yetmiyor. Yeni gemi yapsa bile hem maliyeti hem de işletme giderleri, kiralama bedellerinin çok üzerinde. Kiralayarak daha ekonomik davranıyor. Özel şirketlerin 100 liraya yapabildiği hizmeti, Şehir Hatları 180 liraya mal ediyor. Seferleri ihaleye vererek, kendi giderlerini asgariye indiriyor” dedi.

Şehir Hatları İşletmeleri bir yıl öncede Sarıyer Eminönü ve Beykoz Eminönü hatlarıyla da Boğaz’da kıyıya paralel taşımacılığa başlamıştı. Öte yandan Şehir Hatları’nın İstinye Çubuklu Arabalı Vapur hattı da kiralamayla verilecek. Bu ayın 19’unda yapılan ihale değerlendirme aşamasında.