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    Şehir eşkıyaları sanayi sitesini bastı!

    İbrahim AKTÜRK- Taner YENER / İSTANBUL
    26 Ağustos 2017 - 16:49Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 16:49

    İstanbul Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki park etme tartışması silahlı baskınla sonuçlandı. Şehir eşkıyaları pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla bastıkları sanayi sitesinde dehşet saçtı. Saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

    Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir’deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesine gelen 2 kişi, bir işyerinin önüne araçlarını park etmek istedi. İşyeri çalışanları, bu kişileri park etmemeleri yönünde uyardı. Bunun üzerine kısa süreli yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

    DÜKKANLARA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER

    Kavga eden 2 kişi bir süre sonra sanayi sitesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. Grup, pompalı tüfeklerle işyerlerine rastgele ateş açıp ellerindeki sopalarla araçların camlarını kırdı. Saldırganlar daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

    Şehir eşkıyaları sanayi sitesini bastı

    ÇEVREDEKİLER O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

     Sanayi sitesindekiler o anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan saldırganın işyerlerini hedef alarak art arda ateş ettiği görülüyor.

    Bu arada, bazı saldırganların elinde ise kesici aletler olduğu görülüyor.

    Şehir eşkıyaları sanayi sitesini bastı

    Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için delil çalışması yaptı.

    Polis, iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerine de el koydu. Sanayi çalışanları, tartışmanın ardından saldırganların tekrar olay yerine gelerek çevreye silah ve kesici aletlerle zarar verdiğini söyledi.

    Sanayideki 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren zanlıların yakalanması için polisin inceleme çalışmaları devam ediyor.

    Şehir eşkıyaları sanayi sitesini bastı

    Şehir eşkıyaları sanayi sitesini bastı

    Etiketler: İstanbul , Başakşehir , sanayi sitesi
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