Şehir eşkıyaları sanayi sitesini bastı!

Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir’deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesine gelen 2 kişi, bir işyerinin önüne araçlarını park etmek istedi. İşyeri çalışanları, bu kişileri park etmemeleri yönünde uyardı. Bunun üzerine kısa süreli yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

DÜKKANLARA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER

Kavga eden 2 kişi bir süre sonra sanayi sitesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. Grup, pompalı tüfeklerle işyerlerine rastgele ateş açıp ellerindeki sopalarla araçların camlarını kırdı. Saldırganlar daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

ÇEVREDEKİLER O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Sanayi sitesindekiler o anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan saldırganın işyerlerini hedef alarak art arda ateş ettiği görülüyor.

Bu arada, bazı saldırganların elinde ise kesici aletler olduğu görülüyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için delil çalışması yaptı.

Polis, iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerine de el koydu. Sanayi çalışanları, tartışmanın ardından saldırganların tekrar olay yerine gelerek çevreye silah ve kesici aletlerle zarar verdiğini söyledi.

Sanayideki 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren zanlıların yakalanması için polisin inceleme çalışmaları devam ediyor.