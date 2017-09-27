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    Şehir eşkiyalardan temizlik görevlisine öldüresiye dayak

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 12:51

    İstanbul Beylikdüzü'nde pazar kurulan sokağı temizleyen su tankeri görevlisine, yol vermediği gerekçesiyle tepki gösteren lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopalarıyla saldırdı. İşçiyi sopalarla öldüresiye döven saldırganlar kayıplara karışırken, sopalarla işçiye atılan dayak bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Beylikdüzü Yakuplu'da kurulan pazarın bulunduğu sokağı temizlemek için akşam saatlerinde belediyenin su tankeri sokağa geldi. Tanker şoförü yanındaki görevliyle sokağa temizlemek için harekete geçtiği sırada, sokağa lüks ciple gelen dört kişi yol istedi. Bunun üzerine belediye görevlisi sokağı temizleyeceğini söyleyince, şehir eşkiyaları küfürler savurmaya başladı. Bunun üzerine belediye görevlisi küfürlere tepki gösterince eşkiyalar daha da sinirlendi.

    KANLAR İÇİNDE KALDI 

    Araçlarında bulunan beyzbol sopalarıyla inen şahıslar şoföre defalarca vurmaya başladı. Kafasına çok sayıda sopa darbesi alan temizlik görevlisi, kanlar içinde kaldı.

    Araçtaki saldırganlar su tankeri şoförünü öldüresiye dövdükten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralanan su tankeri şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Etiketler: Beylikdüzü , dayak , temizlik işçisi
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