Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Şehidin vasiyetini Diyanet yerine getirecek

    Şehidin vasiyetini Diyanet yerine getirecek

    ANKARA (AA)
    16.02.2018 - 20:07 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun ağabeyine anne ve babasını hacca göndermesi yönünde bıraktığı vasiyeti üstlendiklerini ifade etti.

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun Hatay'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 

    Akasya Mahallesi'ndeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında şehidin babası Fadil ve kardeşi Selahattin Pamukçu'ya başsağlığı dileklerini ileten Erbaş, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından şehit için dua etti. 

    Şehit Sergen Pamukçu'nun Allah yolunda canını feda ettiğini belirten Erbaş, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve hayırlı ömür dileğinde bulundu. 

    Erbaş, "Allah'ım vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için içerideki ve dışarıdaki bütün hainlerin kurmuş oldukları her türlü tuzakları, her türlü hile ve desiseleri kendi başlarına çevir. Allah'ım şanlı ordumuzu muzaffer eyle, onlara kudretinle, nusretinle yardım eyle." ifadesini kullandı. 

    Prof. Dr. Erbaş, şehit Pamukçu'nun, anne ve babasının hacca gidebilmesi için bulunduğu vasiyete de işaret ederek şunları kaydetti: 

    "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bize düşen görev, hiçbir şekilde yazılmadan, kuraya da tabi tutmadan biz bu vasiyeti üstleniyoruz. Tabii kendileri arzu ettikleri takdirde biz bu vazifeyi inşallah yapmış olacağız." 

    Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Diyanet'in üst düzey yöneticilerinin de taziyede yer aldığı belirtildi. 

    Etiketler: Prof. Dr. Ali Erbaş , Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri