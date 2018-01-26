Şehidin vasiyeti için harekete geçtiler

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Zeytin Dalı Harekatı’nda Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara Sincan’daki babaevine dün akşam taziye ziyaretinde bulundu. Kılavuz, şehidin babası Selahattin Özalkan, kardeşi Necip Özalkan ve diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin babası Selahattin Özalkan ile sohbet eden Kılavuz, acılı babaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları ile şehidin vasiyetinin en kısa zamanda yerine getirileceğini belirtti. Kılavuz, başta şehit Musa Özalkan olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılavuz, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şehidimiz Musa Özalkan kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek için bizzat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları doğrultusunda bugün Irak'ta Türkmeneli'ne gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre Kılavuz, şehit Musa Özalkan’ın ailesini ziyaret ettikten sonra Bahçeli’nin talimatı ile Telafer’e doğru yola çıktı. Ankara’dan Irak’a uçarak Telafer şehrine geçen Kılavuz’un şehit Özalkan’ın vasiyetini yerine getirmeye gittiği belirtildi. Kılavuzun Twitter’dan yaptığı açıklamanın tam metni ise şöyle: “Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk milleti kahraman bir evladını, Ülkücü Hareket yiğit bir sevdalısını vatana feda etti. Ülküdaşımız, kahramanımız Musa Özalkan kardeşimiz devletimizin istiklâli, vatanımızın ve milletimizin bekası için Afrin’de şehadet şerbetini içti. Şehidimizin şehadeti de, yaşantısı da kendisinden sonraki nesillere bir örnek teşkil ederken, yüreklerimizi burkan ama üzerlerdeki ölü toprağını atan, göğsümüzü kabartan bir vasiyeti gündeme geldi. Vasiyetinde 'şehit olursam Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür merkezi yapılsın, ismim verilsin' diyordu. Ülkücü Milliyetçi Hareket’in lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey, bu vasiyetin yerine getirileceğini milletimizle paylaştı. Bilinmesini isteriz ki, şehit kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek için bizzat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emir ve talimatları doğrultusunda bugün Türkmeneli'ndeyiz. Türkmen şehri Telafer’de gerekli çalışmaları yaparak yerel yöneticiler ile görüşüp, en kısa zamanda şehit Musa Özalkan’ın vasiyetindeki gibi Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür yuvası inşa edecek ve şehit kardeşimizin adını ölümsüzleştireceğiz. Şehidimizin ismiyle kurulacak olan bu eğitim öğretim yuvasında binlerce Türkmen genci eğitim alacak ve gerektiğinde Musa ağabeyleri gibi canlarını bu vatana feda edecek bir bilinç ile yetişecekler. Bu duygu ve düşüncelerle en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Telafer’deki eğitim yuvasının kurulmasını vasiyet ederek, şehadetiyle dahi sessiz yığınlara ders veren kahraman şehidimiz Musa Özalkan kardeşimize tekrar yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Şehidimizin emanetini sahiplenerek, manevi anlamı önemi çok büyük bu kutlu vazife ile bizleri onurlandıran Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’e bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Türk milleti var oldukça, Ülkücü Hareket şehidimizin adını Telafer’de ve gönüllerde ebedi kılacaktır! Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiklerimizi mansur ve muzaffer eylesin.”