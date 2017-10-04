Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda bahriyeli olarak vatani görevini yapan Mehmet Kızılca, 'Jandarma Uzman Onbaşı' sınavını kazandı. Uzman Onbaşı olmadan önce turizm bölgelerindeki otellerde garsonluk yapan Kızılca, İzmir Foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığı’nda yaklaşık 3 ay 'Teröristle Mücadele Harekâtı Kursu' aldıktan sonra 1 Ağustos 2017 tarihinde Silvan’da göreve başladı.



Kızılca, dün görev yaptığı Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığı’ndan izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde, Diyarbakır Caddesi üzerinde bir araçtaki teröristin silahlı saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede şehit düşen bekar Mehmet Kızılca'nın cenazesi dün 7’nci Kolordu Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla önce Konya’ya oradan da karayoluyla Ermenek İlçesi’ne götürülerek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

AİLESİ, ŞEHİDİ SON KEZ GÖRDÜ

Anne Fadime, baba Mustafa ve ağabey Müjdat Kızılca bugün yakınlarının desteğiyle morga gelip son kez şehit Mehmet Kızılca’yı gördü. Şehit Kızılca’nın cenazesi daha sonra helallik alınması için baba evine getirildi.

ŞEHİDİN TABUTU ODASINDAKİ YATAĞINA KONULDU

Burada evin içine alınan şehidin tabutunun, odasındaki yatağına konulduğu öğrenildi. Şehidin 97 yaşındaki babaannesi Kadriye Kızılca da bir yakının kucağında eve getirildi.

Helallik alınmasından sonra şehidin evinden çıkan Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Kazım Yurdakul ve Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker’e, şehidin yakını İbrahim Akan, ''Artık idam istiyoruz. Belki idam çıkarsa bu anaların gözyaşları kurur'' dedi.

Şehit Mehmet Kızılca’nın cenazesi, okunan İstiklal Marşı’nın ardından Güneyyurt Merkez Camii önüne getirildi.

ŞEHİT ANNESİ: DİMDİK AYAKTAYIM

Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı törende şehidin annesi Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılarak, ”Oğlum kimseyi sevindirmeyeceğim. Dimdik ayaktayım. Sen korkma, biz hep senin yanındayız” dedi.

Baba Mustafa Kızılca da tabutun yanına gelip bir askerin elinde tuttuğu oğlunun fotoğrafını öpüp, okşadı. Şehidin ağabeyi Müjdat Kızılca da törene kardeşinin komanda beresini takarak takıldı.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca’nın cenazesi dini ve askeri törenin ardından belde mezarlığında toprağa verildi.



Şehidin acılı babası Mustafa Kızılca, cenaze töreninde oğlunun fotoğrafına bakarak 'Çok yakışıklısın oğlum' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sözlerin ardından şehidin tabutunun başında saygı duruşunda bulunan asker de gözyaşlarına boğuldu.