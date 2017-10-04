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    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

    Ali Rıza ETCİ- Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)
    04.10.2017 - 15:18 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’ın Silvan İlçesi’nde PKK’lı teröristin silahlı saldırısında şehit olan 21 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca’nın cenazesi, memleketi Karaman’ın Ermenek İlçesi’ne bağlı Güneyyurt Beldesi’nde yaklaşık 7 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Helallik alınması için baba evine getirilen şehit Kızılca'nın tabutu, odasındaki yatağına konuldu. Şehidin acılı babası Mustafa Kızılca, cenaze töreninde oğlunun fotoğrafına bakarak 'Çok yakışıklısın oğlum' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sözlerin ardından şehidin tabutunun başında saygı duruşunda bulunan asker de gözyaşlarına boğuldu.

    Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda bahriyeli olarak vatani görevini yapan Mehmet Kızılca, 'Jandarma Uzman Onbaşı' sınavını kazandı. Uzman Onbaşı olmadan önce turizm bölgelerindeki otellerde garsonluk yapan Kızılca, İzmir Foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığı’nda yaklaşık 3 ay 'Teröristle Mücadele Harekâtı Kursu' aldıktan sonra 1 Ağustos 2017 tarihinde Silvan’da göreve başladı.

    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
    Kızılca, dün görev yaptığı Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığı’ndan izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde, Diyarbakır Caddesi üzerinde bir araçtaki teröristin silahlı saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede şehit düşen bekar Mehmet Kızılca'nın cenazesi dün 7’nci Kolordu Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla önce Konya’ya oradan da karayoluyla Ermenek İlçesi’ne götürülerek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel olduAİLESİ, ŞEHİDİ SON KEZ GÖRDÜ

    Anne Fadime, baba Mustafa ve ağabey Müjdat Kızılca bugün yakınlarının desteğiyle morga gelip son kez şehit Mehmet Kızılca’yı gördü. Şehit Kızılca’nın cenazesi daha sonra helallik alınması için baba evine getirildi.

    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel olduŞEHİDİN TABUTU ODASINDAKİ YATAĞINA KONULDU

    Burada evin içine alınan şehidin tabutunun, odasındaki yatağına konulduğu öğrenildi. Şehidin 97 yaşındaki babaannesi Kadriye Kızılca da bir yakının kucağında eve getirildi.

    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel olduHelallik alınmasından sonra şehidin evinden çıkan Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Kazım Yurdakul ve Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker’e, şehidin yakını İbrahim Akan, ''Artık idam istiyoruz. Belki idam çıkarsa bu anaların gözyaşları kurur'' dedi.

    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel olduŞehit Mehmet Kızılca’nın cenazesi, okunan İstiklal Marşı’nın ardından Güneyyurt Merkez Camii önüne getirildi.

    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel olduŞEHİT ANNESİ: DİMDİK AYAKTAYIM

    Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı törende şehidin annesi Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılarak, ”Oğlum kimseyi sevindirmeyeceğim. Dimdik ayaktayım. Sen korkma, biz hep senin yanındayız” dedi.

    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel olduBaba Mustafa Kızılca da tabutun yanına gelip bir askerin elinde tuttuğu oğlunun fotoğrafını öpüp, okşadı. Şehidin ağabeyi Müjdat Kızılca da törene kardeşinin komanda beresini takarak takıldı.

    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel olduŞehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca’nın cenazesi dini ve askeri törenin ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

    Şehidin tabutu odasındaki yatağına kondu, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
    Şehidin acılı babası Mustafa Kızılca, cenaze töreninde oğlunun fotoğrafına bakarak 'Çok yakışıklısın oğlum' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sözlerin ardından şehidin tabutunun başında saygı duruşunda bulunan asker de gözyaşlarına boğuldu.

    Etiketler: Karaman , Mehmet Kızılca , şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca
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