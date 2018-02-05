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    Konyalı şehidin cenazesine yaralı komutanı da katıldı

    AA - DHA
    05.02.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül'ün cenazesi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi. Şehidin üniformasını giyen kız kardeşi Fatma Nur Akgül, ağabeyini asker selamıyla karşıladı. Konyalı şehit Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesine ise aynı saldırıda yaralanan komutanı Uzman Çavuş Sedat Kurtoğlu da yaralı halde katıldı.

    Şehidin cenazesi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda annesi Zeynep, babası Mustafa Akgül ile yakınları, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenaral Özkan Edip Akgülay, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından karşılandı. 

    Konyalı şehidin cenazesine yaralı komutanı da katıldı

    Akgül'ün cenazesini şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ve yakınları gözyaşı döktü. Akgül'ün cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Çorum'un Alaca ilçesine götürüldü.

    Konyalı şehidin cenazesine yaralı komutanı da katıldı

    Taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Eyvaz, şehidin yarın memleketine getirilmesini beklediklerini dile getirerek, "Şehidimizi yarın son yolculuğuna uğurlayacağız. Ailesi başta olmak üzere TSK’mızın ve ilçe halkımızın başı sağ olsun" diye konuştu.

    Şehit Aygül’ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı belirtildi. Şehidin 3 kardeşi olduğu, 1.5 yıldır nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı, yaz başında da evleneceği öğrenildi.

    Konyalı şehidin cenazesine yaralı komutanı da katıldı

    KONYALI ŞEHİDİN CENAZESİNE KOMUTANI DA KATILDI

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi Konya'ya getirildi. Şehit Seçen'in cenazesi, askeri uçakla getirildiği Konya Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılanırken törene, aynı saldırıda ayağından yaralanan şehidin komutanı Uzman Çavuş Sedat Kurtoğlu da katıldı.  Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.  Seçen'in cenazesi, bugün memleketi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.




     

    Etiketler: Şehit , Afrin , Amasya , Zeytin Dalı , Nurullah Seçen , son dakika
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