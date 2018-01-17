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    Åžehidin babasÄ±na Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ±

    Tezcan SOLMAZ / DHA Â
    17.01.2018 - 00:47 | Son GÃ¼ncelleme:

    DAÄžLICAâ€™da 2015â€™te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olanÂ DÃ¼zceli sÃ¶zleÅŸmeli er Cihan AksarÄ±'nÄ±n babasÄ± Cemalettin AksarÄ±'ya Devlet Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ± verildi.

    DÃ¼zce Valisi ZÃ¼lkif DaÄŸlÄ±, Ä°l Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Ã‡etinkaya, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Deniz ve Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Selami Emen ile birlikte ÅŸehidin ailesini ziyaret etti.

    Vali DaÄŸlÄ±, ÅŸehidinÂ  babasÄ± Cemal AksarÄ±'ya CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan adÄ±naÂ 'Devlet Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ± ve BeratÄ±' verdi.

    DaÄŸlÄ±, "Ãœlkenin ve milletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±na, devletin yÃ¼celmesine fedakÃ¢rlÄ±klarÄ±yla katkÄ±da bulunan ve bu uÄŸurda canlarÄ±nÄ± feda eden ÅŸehidimizin ailesine devlet Ã¶vÃ¼nÃ§ madalyasÄ±yla beratÄ±nÄ± tevcih ediyoruz" dedi.

    Etiketler: Cihan AksarÄ± , gazetehaberleri
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