Şehidin babası ve damadı karşı karşıya geldi

Şehit polis memuru Nefise Çetin Özsoy’un babası Süleyman Çetin, damadı Cumhur Özsoy’un bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamaları yalandı. Damadının yapılan mezar taşında kızlık soyadının yazılacağından haberi vardı. Dedi.

“Kızımın kızlık soy adının taşta olmasını istedim”



Şehit kızı Nefise Çetin Özsoy’un mezarı başında konuşan Süleyman Çetin, “Kızımın mezar taşında bulunan soy adında oynama yapılmadı. Soy adını taşa Nefis Çetin Özsoy olarak yazdırdım taşa. Önce emniyet yaptıracaktı mezar taşını sonra Özel İdareye verildi denildi. Ben dilekçemi verdim hepsi mevcut orada. Mühendislerle geldik mezarı yaptırdık. Ben çok büyük ricada bulundum onlardan. Ben şehidin babası olarak kızımın kızlık soy adının taşta olmasını istedim. Beni kırmadılar ve isteğimi yerine getirdiler. Ben onay aldıktan sonra yaptırdım bu mezarı” dedi.









“Ne varmış Çetin soy isminde”



Şehit Nefise Çetin Özsoy’un mezarına kızlık soy adının mezar yapılmadan önce tüm izinlerin alınarak kızlık soy adının yazıldığını kaydeden Süleyman Çetin, “Bu taşta oynama, sonradan taktırma varsa bileklerimi keserim. 160 bin kişilik Edirne’nin önünde, Atatürk Anıtı’nın önünde. Taş nasılsa öyle konuldu mezara. Herkesin haberi var taştan. Maddi manevi kimseden bir şey istemiyorum. Demek ki Çetin soy ismi sorun olmuş. Ne varmış Çetin soy isminde. O canım ciğerim benim. Benim babalık hakkım Çetin soy adını mezar taşına yazdırmam. Benim ne kadar mezara saygım varsa torunuma da o kadar saygım var. Annesinin ve babasının soy adını mezarda görmesi lazım” diye konuştu.



EDİRNE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Edirne Valisi Günay Özdemir, geçen yıl bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit düşen polis memuru Nefise Özsoy'un kızlık soyadı olan Çetin'in, ailesinin dilekçeyle talebi üzerine, mezar taşına ve ikametlerinin önünden geçen sokağa eklenmesinin uygun görüldüğünü belirtti.



Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, şehit polis memuru Özsoy'un Uzunköprü ilçesinde doğduğu ve yüksek öğrenimi dahil eğitimini Edirne'de tamamladığını ifade etti.



Şehit polis memuru Özsoy'un mesleğe atanması sonrasında Edirne'den ayrıldığı, gazi polis memuru Cumhur Özsoy'la evlendiği ve terör saldırısı sonrası şehit olduğunu ifade eden Vali Özdemir, şunları kaydetti:



"Şehit polis memurunun ailesi, dilekçe ile ilgili makamlara müracaatta bulunarak, kızları Nefise Özsoy’un kızlık soyadının (Çetin) da mezar taşına ve ikametlerinin önünden geçen sokağa eklenmesini talep etmiştir. Bu talep sonrası yapılan değerlendirmede evlendikten sonra aldığı soyadı ile Edirne’deki çevresi, arkadaşları ve kamuoyu tarafından bilinmesi için evlenmeden önceki soyadının da mezar taşına ve ikametlerinin önünden geçen sokağa eklenmesinin uygun olacağı görülmüştür. Bu gerekçeler göz önünde bulundurularak konu uygun görüşle Edirne Belediyesine gönderilmiş, Belediye Meclisi bu gerekçeler doğrultusunda mezar taşı ve sokağa verilecek ismin 'Şehit Polis Memuru Nefise Çetin Özsoy' olarak düzenlenmesine karar vermiştir."

Bu arada, şehidin eşi Cumhur Özsoy'un, düzenleme ile ilgili kendisinin görüşü alınmadığı şeklindeki iddiaları bazı basın organlarında yer almıştı.

Nefise Çetin Özsoy, geçen yıl haziran ayında Mardin'in Midyat ilçesinde, emniyet müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu.





