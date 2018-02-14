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    Şehidin babası: O aile ile helalleştik

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    14.02.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

    AFRİN şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz işlemi başlatılmasıyla ilgili şehidin ağabeyi Necip Özalkan ve babası Selahattin Özalkan Hürriyet’e konuştu.

    O ARKADAŞIN GÜNAHI YOK

    Zeytin Dalı harekâtının ilk şehidi olan Musa Özalkan’ın ağabeyi Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Necip Özalkan, merhum kardeşinden alacaklı olan aileyle ilgili, “O arkadaşın hiçbir suçu, günahı yok. Bütün kabahat avukatta. Haberlerde görüyorum, kendisine haksızlık ediliyor. Aile olarak kendisiyle bir sorunumuz olmadığını özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

    KONU BİZİM İÇİN KAPANDI

    Şehidin babası Selahattin Özalkan ise şunları söyledi: “Biz o aile ile helalleştik. Bu konu bizim için kapandı. Yazılanlara çok üzülüyoruz. Bu olay bir trafik kazasıydı. Tamamen de avukatın davranışından kaynaklanıyor. O aile ile bir ilgisi yok. Bizim acılı
    günümüzde acımızın katlanmasına neden olan bu işlemleri yapan o avukatla ilgili de gerekli soruşturmalar yapılıyor. Hukuk var, sonucunu hep birlikte göreceğiz.” 

    AVUKATA İNCELEME

    TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Zeytin Dalı harekâtında şehit olan Astsubay Musa Özalkan hakkında icra takibi başlatan avukat Emine Gün’e ilişkin kanunen yetkili olan Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi. Feyzioğlu, itiraz makamı olarak konunun Türkiye Barolar Birliği’ne intikal etmesi halinde mevzuat çerçevesinde gerekli incelemenin yetkili kurullar tarafından hassasiyetle yerine getirileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “Hem ceza soruşturması hem de disiplin soruşturması talep ettik” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Şehidin babası , afrin , son dakika
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