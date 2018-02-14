Şehidin babası: O aile ile helalleştik

O ARKADAŞIN GÜNAHI YOK

Zeytin Dalı harekâtının ilk şehidi olan Musa Özalkan’ın ağabeyi Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Necip Özalkan, merhum kardeşinden alacaklı olan aileyle ilgili, “O arkadaşın hiçbir suçu, günahı yok. Bütün kabahat avukatta. Haberlerde görüyorum, kendisine haksızlık ediliyor. Aile olarak kendisiyle bir sorunumuz olmadığını özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

KONU BİZİM İÇİN KAPANDI

Şehidin babası Selahattin Özalkan ise şunları söyledi: “Biz o aile ile helalleştik. Bu konu bizim için kapandı. Yazılanlara çok üzülüyoruz. Bu olay bir trafik kazasıydı. Tamamen de avukatın davranışından kaynaklanıyor. O aile ile bir ilgisi yok. Bizim acılı

günümüzde acımızın katlanmasına neden olan bu işlemleri yapan o avukatla ilgili de gerekli soruşturmalar yapılıyor. Hukuk var, sonucunu hep birlikte göreceğiz.”

AVUKATA İNCELEME

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Zeytin Dalı harekâtında şehit olan Astsubay Musa Özalkan hakkında icra takibi başlatan avukat Emine Gün’e ilişkin kanunen yetkili olan Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi. Feyzioğlu, itiraz makamı olarak konunun Türkiye Barolar Birliği’ne intikal etmesi halinde mevzuat çerçevesinde gerekli incelemenin yetkili kurullar tarafından hassasiyetle yerine getirileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “Hem ceza soruşturması hem de disiplin soruşturması talep ettik” dedi.