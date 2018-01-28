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    2 şehidin ailelerine acı haber verildi

    AA
    28.01.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütüne yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün Mersin'in Mut; Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın İstanbul Ümraniye'deki baba evlerine acı haberler verildi.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini baba Mükremin Gümüş ile diğer aile yakınlarına iletti.

    2 şehidin ailelerine acı haber verildi
    Aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi.

    Şehidin baba evi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı.  Evli olan şehidin eşinin hamile olduğu öğrenildi.

    İSTANBUL ÜMRANİYE'YE ŞEHİT ACISI

    Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan’ın Ümraniye’de bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Acı haberin ardından yakınları, şehidin baba evine akın etti. Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, binanın önünde ambulans hazır bekletildi.

    2 şehidin ailelerine acı haber verildi

    Şehidin evinin yakınında bulunan Ümraniye Topağacı Merkez Camii’nin avlusunda toplanan vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyerek dua etti. Yapılan dua sonrası avluda bulunan vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatanda bölünmez" diye slogan attı.

    2 şehidin ailelerine acı haber verildi

     Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ordumuz güneydoğuda, Suriye’nin kuzeyinde, geçmişte Cerablus’ta, yakın zamanda İdlib’te şimdi de Afrin’de, bu memlekete hançer saplamaya çalışan hainlere karşı büyük bir mücadele veriyor. Onların belini kırdı ve kırmaya da devam ediyor. Ama tabi bu arada bizden de şehitler oluyor. Şehadet şerbetini içen kardeşlerimiz oluyor. Ülkemizin dört bir yanına düşüyor bu ateş. Bugün de buraya Ümraniye'mize düştü. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, cenneti cemaliyle şereflendirsin. Ailesine sabır yağdırsın rabbim. Diyecek başka bir şey yok. Şehidimize rahmet diliyoruz. Peygamber efendimize komşu olsun. Cennette buluşsun ailesiyle ve hepimize şefaatçi olsun diye rabbimden niyaz ediyorum. Herkesin başı sağolsun, ailesinin başı sağolsun, Ümraniye’nin başı sağolsun, memeleketimizin ve milletimizin başı sağolsun" dedi.

     Şehit Mehmethan için bugün ikindi namazında Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Şehit Mehmethan'ın cenazesi Kocatepe Şehitliği’ne defnedilecek.

     2 şehidin ailelerine acı haber verildi

    Etiketler: Mersin , Mut , son dakika
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