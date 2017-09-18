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    Hürriyet >Eğitim>Şehidin adı okuduğu okula verildi

    Şehidin adı okuduğu okula verildi

    Esra ÜLKAR
    18.09.2017 - 11:26 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 12:04

    İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılının açılışı Çatalca’da yapıldı. 31 Mayıs’ta Şırnak’ta şehit düşen Kurmay Albay Gökhan Peker’in okuduğu ve adının verildiği ilkokuldaki tören saygı duruşuyla başladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin katıldığı törende öğrenciler şiir okuldu.

    Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci yaz tatilinin ardından yeniden okula başladı. İstanbul’daki yeni eğitim öğretim yılı açılışı Çatalca’da yapıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin katıldığı tören saygı duruşu ile başladı, ardından öğrenciler şiir okudu. Eski adıyla Nakkaş İlkokulu’nda yapılan törende okula, 31 Mayıs’ta Şırnak’ta şehit düşen Kurmay Albay Gökhan Peker’in adı verildi. Şehidin bu okulda okuduğu belirtildi. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’a ve yeni müfredata değindi. Yelkenci özetle şunları söyledi:

    15 TEMMUZ DERS KİTAPLARINDA
    “Malumunuz 15 Temmuz’un gölgesinde bir eğitim-öğretim yılına başlamış, bir taraftan 15 Temmuz’un yaptığı, getirdiği tahribatla mücadele ederken bunun eğitim sistemine, çocuklarımıza yansımasının en az şekilde olmasını sağlamaya çalışırken bir taraftan da eğitim-öğretim yılımızın rutini içinde en güzel şekilde geçmesini sağlamaya çalıştık. Bu yıl, 15 Temmuz’un bizim gibi bir millete tesir edemeyeceğini ortaya koymuş olmanın da rahatlığı ile ama İstiklal mücadelemizi, Çanakkale mücadelemizi, 15 Temmuz gibi mücadelelerimizi unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı da ortaya koyarak bir eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. Burada bakanlığımızın 15 Temmuz’u konu olarak, tema olarak hem sosyal bilgisi dersine hem tarih dersine koymasını, geçen sene olduğu gibi 15 Temmuz konusunu broşürlerle beraber işlemiş olmasını çocuklarımızın geleceğe daha dinç ve çevikleşmiş bir şekilde bakması açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum.

    YENİ MÜFREDATLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAM
    Bu sene bir yenilikle başlıyoruz. Bu konuyu da mutlaka hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. 1, 5 ve 9’uncu sınıflar için yenilenmiş olan müfredatla ilgili olarak yapılan çalışmalarda öncelikle, kitaplarımız bu müfredata uygun olarak yeniden yazılmış, basılmış öğrencilerimize ulaşması sağlanmış ve bunun yanında bu müfredatı çocuklarımıza okutacak olan öğretmenlerimizin eğitimi ile kısa sürede tamamlanmıştır. Bakanlığımızın talimatlarıyla yapılan bu genel hazırlıkla beraber İstanbul olarak sayın valimizin önderliğinde bütün ilçelerimize eğitim-öğretim yılına en güzel şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı yapmış ve yüksek bir motivasyonla bugüne gelmiş bulunmaktayız.”

    Etiketler: 18 Eylül , okullar açıldı , Eğitim , öğretim , ÖĞRENCİ , OKUL , Öğretmen
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