Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Şehidi 5 bin kişi uğurladı

    Şehidi 5 bin kişi uğurladı

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in cenazesi, memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in cenazesi memleketi Çorum'a getirildi. 4 yıldır görev yapan ve bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Eker için kent merkezindeki Meydan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Necmettin Kılıç, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, askerler, şehit babası 70 yaşındaki Hasan Eker ile aynı yaştaki eşi Fatma Eker, şehidin kardeşleri İbrahim, Mikail, Asım ve Gülcan Eker, şehidin yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

    Şehit annesi Fatma Eker ve şehidin 4 kardeşi, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Taziyeleri kabul eden şehit babası Hasan Eker ise metanetini korudu. Oğulunun tabutu başında gözyaşı döküp, "Oğlum, Mustafam bizi bırakma" diyerek ağıt yakan acılı şehit annesi Fatma Eker, güçlükle ayakta durabildi.

    Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Eker'in cenazesi Kalehisar Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Etiketler: mustafa eker , çorum , şehit cenazesi , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri