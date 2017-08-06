Şehidi 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı...

Şehit özel harekat polisi Erhan Konuk için memleketi Adana’nın Pozantı İlçesi’nde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Askeri uçakla getirildiği Adana Havalimanı’nda alınan şehidin cenazesi, konvoyla Pozantı İlçesi’ne bağlı Aşçıbekirli Mahallesi’ne götürüldü.

Burada şehidi Adana Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akgüneş, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi karşıladı.

Şehidin babası Fehmi, annesi Nuray Konuk, kızkardeşleri Emine Konuk ve Melike Güler ile nişanlısı Görkem Nur Ayaz gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende şehidin anne, baba ve kardeşlerini yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin nişanlısı Görkem Nur Ayaz ise altın bilekliğine bakıp gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Erhan Konuk'un cenazesi 2005 yılında Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde şehit olan Üsteğmen Zafer Sabancı’nın yanına gözyaşları içinde defnedildi.

BU BAYRAK DÜŞMEZ

Şehit polis memuru Erhan Konuk’un Facebook adresinin ana sayfasındaki ’Ön kuzu hey! Ön kuzu! Önde gider Ön kuzu. Bu Bayrak düşmez yere. Ölmedikçe son kuzu!’ paylaşımı dikkat çekti.

Şehidin, nişanlısı Görkem Nur Ayaz’ın 2 Haziran’da Facebook’ta kendi adresinde birlikte çektirdiği fotoğrafa, ’Senden sonra ile başlayan cümleler olmasın hayatımda. Seninle birlikte kalsın bütün cümleler’ paylaşımına şehit Konuk’un, ’Zaman sen olmayınca geçmiyor’ yazdığı görüldü.





Nişanlısının şehit haberiyle yıkılan Görkem Nur Ayaz "Hayallerimiz vardı. Beni nasıl bırakıp gitti? Üç. 3 ay sabır edemiyorum bir ömür nasıl sabır edeceğim" diyerek gözyaşları döktü.