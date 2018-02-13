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    Şehide haciz skandalı... Avukatın bürosunun camları kırıldı

    İHA
    13.02.2018 - 16:58 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı harekâtında 22 Ocak'ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ı icraya veren avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunun camları kırıldı.

    PİYADE Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şahadet haberinin ardından alacaklarının tahsisi için icra yenilemesi yapan Avukat Emine Gün'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan avukatlık bürosunun camları yoldan geçen, engelli olduğu iddia edilen H.A.S. tarafından kırıldı.

    Şehide haciz skandalı... Avukatın bürosunun camları kırıldı

    Eli kesilen Sarıaslan'ı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tedavisi için Yerköy Devlet Hastanesi'ne götürdü .Çok sayıda polis ekibde olası bir taşkınlığın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemi aldı. Avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunda bulunan isim levhası ise indirildi.

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    Etiketler: Yozgat , avukat , büro , son dakika
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