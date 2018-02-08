Şeffaf olmalıyız

SON dönemde yaptığı sponsorluklarla dikkat çeken markalı konut geliştiricilerinden Nef, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin 2017 yılını değerlendiren ve 2018 planlarını gazetelerin ekonomi yöneticileriyle paylaşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, finansal olarak oldukça başarılı bir yılı geride bıraktıklarının altını çizerken, gayrimenkul sektörüne yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Bugün gayrimenkulde, “şeffaflık” konusunda ciddi bir eksiklik olduğunu belirten Erden Timur, bu konuda atılacak adımların Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını söyledi. Nef olarak, sektörün en likit firmalarından biri olduklarını ifade eden Timur, “Bizim kasamızda her zaman 300-400 milyon TL nakdimiz oluyor. 5 milyar TL’lik aktif büyüklükle sektörde açık ara lider konumdayız. Bunun en büyük sebebi şeffaflık ve disiplin. Uluslararası denetim firması KPMG tarafından düzenli olarak denetleniyoruz. Finansal raporlarımızı da Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlıyoruz” dedi.

VERİLER SAĞLIKLI OLMALI

Gayrimenkul sektörünün daha net kurallarla denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Timur, şöyle devam etti: “Gayrimenkul üreticileri olarak biz aslında toplumun tasarruflarına talibiz. Dolayısıyla sektördeki disiplinin artması ekonomik ve toplumsal açıdan kritik öneme sahip. Bu sebeple bizim çok daha net kurallar ile denetleniyor olmamız lazım. Çok daha şeffaf bir sektör olmalı; verinin kesinlikle teyit edildiği bir sistem oluşturmalıyız. Böyle bir inisiyatif başlatmak gerekiyor. İş güvenliğinde ya da çevre konularında nasıl belli başlı standartlar varsa, gayrimenkul sektöründe de şeffaflık konuşunda benzer standartlara ihtiyacımız var.”

HIZLI FİYATLAMA OLDU

Türkiye’nin konut satış adedine göre Avrupa’da birinci, OECD ülkeleri arasında ise ABD’den sonra ikinci sırada bulunduğunu ifade eden Timur, “Aslında demografiye göre inanılmaz büyük bir pazar var. Bu pazarı doyurmak gerekiyor. Ama envanter çalışması olmadığı için şurada şu ihtiyaç var diyemiyorsun. İhtiyacı doyurmak için pazar çok hızlı büyüdü. Aslında bizim hızlı nüfus artışının olduğu dönemlerdeki kitle önce büyük bir hane halkı oluşturdu. Sonra o hane ayrı ayrı evlere ayrılmaya başladı. Bundan dolayı aşırı talep hızlı fiyatlamaya sebebiyet verdi. Şu an yaşadığımız çok net bir ‘düzeltme’. İhtiyaç eksenli tüketim devam ediyor. Kamu demografi çıkartıp, hangi bölgede ne yapılması gerektiğini belirleyebilir” dedi.

CİRO HEDEFİ 2.1 MİLYAR TL

2016 yılı cirolarının 1.2 milyar lira olduğunu belirten Erden Timur, “2017 yılında ise 1.950 konut satışı ve 1.5 milyar TL ciro elde ettik. Bu yılki hedefimiz de ciroda 2.1 milyar TL’nin üzerine çıkmak” dedi. Timur, 2016 ve 2017 yılında toplam 3 bin 850 adet ünitenin teslimini gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, son 2 yıldır Türkiye’de en fazla konut teslimi yapan özel şirket olduklarını ifade etti. 2018 yılında da toplam 3.4 milyar TL’lik büyüklüğe sahip 6 projenin lansmanını gerçekleştireceklerini ifade eden Timur, İstanbul’da Kandilli, Çekmeköy, Beylerbeyi’nde yeni yatırımlar planladıklarını söyledi. Timur, Bodrum Yalıkavak ve Cennet Koyu bölgeleriyle Tuzla Bayramoğlu’nda da projeleri olduğunu ekledi. Geçtiğimiz yıl 120 milyon dolar sermaye ile EBRD ile birlikte kurdukları şirkete de değinen Timur, “EBRD ile birlikte Sütlüce’de ikinci Novu projemizi

600 yatak kapasitesiyle 2019

yılında açacağız. Projemiz öğrenci evi olarak tasarlanıyor” dedi.

SATIŞ 2 GÜN, TESPİT 3 GÜN

NEF Çekmeköy’de 2 günde 497 konut sattıklarını hatırlatan Timur, “Noter tespiti daha uzun sürdü. Banka dekontlarıyla karşılaştırıldığı için noter işlemleri 3 günde bitti. Çekmeköy’de satış ofisi ve katalog olmadan 497 konut sattık. Birinci projeyi satışa çıkardık, satıldı. Daha sonra ikinci projeyi satışa çıkardık. Şu anda ikinci projede satışta ev var. Bizim 27 projenin 12’sinde katalog var. Sadece 4 projede satış ofisi kurduk” dedi.

KÂRLI OLSAK BANKALAR PEŞİMİZDEN KOŞARDI

BUGÜN sektördeki düşük kârlılık nedeniyle, bankaların gayrimenkul şirketleriyle çalışmak istemediğini ifade eden Erden Timur, “Firmaların bilançosunu en fazla bankalar görüyor. Peki bankalar gayrimenkul sektörü ile neden çalışmak istemiyor? Çünkü öyle bir kâr yok… Düşünsenize sektörde hem ciro hem de kâr yüksek olsa, tam tersi bankalar sizin peşinizden koşarlardı” diye konuştu.