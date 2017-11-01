Seferihisar'da mandalina şenliğine günler kaldı

Şenlik, üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi bilinirliğinin arttırılması, pazarlama kabiliyetinin güçlendirilmesi, Seferihisar adıyla markalaşmış mandalina, ürünün yeni pazarlar bulması ve daha fazla kazanç hedefiyle her yıl düzenleniyor.

Finale kalan 10 kız ve erkek yarışmacı Mandalina Kral ve Kraliçesi olmak için sahneye çıkacak. Etkinlikte ünlü sanatçı Feridun Düzağaç muhteşem şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak.

Mandalina Şenliği'nde gerçekleşecek yarışmalara başvurmak için Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurulabilir.