Sefere başladığında olay olmuştu! 18 milyon TL zarar edince kaldırıldı

Aktaş yaptığı açıklamada, Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçildiğini ve 3 Kasım'da görevine başladığını hatırlattı.

Gerçekleştirmeyi istedikleri projelerle ilgili göreve başladığı ilk günden beri yoğun bir çalışma programı içinde olduğunu anlatan Aktaş, her kesimin fikrini aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini dile getirdi.

Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları çerçevesinde BURULAŞ tarafından 2013 yılında başlatılan deniz uçağı seferlerinin durdurulmasının nedeninin maddi bakımdan zarar edilmesi olduğunu bildirdi.

Deniz uçağı seferlerinin hiçbir rantabilitesinin olmadığına işaret eden Aktaş, şöyle dedi: "Hava ulaşımını kapattık. Tamamen zarar ediyor. 10 aylık zararı 18 milyon lira. 4 tane deniz uçağımız var. Belirli mevsimlerde belirli şehirlere sefer konuluyordu. 1.2 yolcu ortalamasıyla gitmişiz ve zarar ediyor. Yani bununla alakalı şartlar, konjonktür değişmiş. Sabiha Gökçen burada elimizin altında, 45-50 dakikada varıyoruz. İstanbul'a ulaşım artık çok zor değil. Köprü büyük avantaj oldu. Belki o gün lazımdı ama şimdi lazım değil. Yanlışta ısrar etmeye gerek yok. Niçin zarar edelim?"

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